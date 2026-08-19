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Özgür Özel Eskişehir'de cenaze törenine katılacak

Özgür Özel Eskişehir'de cenaze törenine katılacak

19.08.2026 12:42:00
Güncellenme:
İHA
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Özgür Özel Eskişehir'de cenaze törenine katılacak

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hayatını kaybeden kardeşi Güzin Büyükerşen’in cenaze törenine katılmak için Eskişehir’e geldi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen’in kardeşi Güzin Büyükerşen’in cenaze programı öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Özel burada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından karşılandı.

Özel’in Sami Ramazanoğlu Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, dün Güzin Büyükerşen'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlamıştı.

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