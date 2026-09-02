Özgür Özel, İBB için 'butlan'cıları işaret etti: ‘AKP’ye geçmesini göze alamazlar’ diyemeyiz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesinin sorularını yanıtladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’ye 'mutlak butlan' kararının hukuksuz bir karar olduğunun altını çizen Özel, “Hukuksuz bir karara yönelik hukuki hazırlık yapılamaz. Ama biz bu kararın geleceğini öngörerek siyasi hazırlığımızı yapmıştık” diye konuştu. Mahkeme kararının ardından dikine hiyerarşiyi önemsediklerinin altını çizen Özel, şunları kaydetti:

"İl başkanları, ilçe başkanları ve milletvekili grubu bizi mi tanıyacak, butlanla geleni mi tanıyacak diye baktık. Her bir aşamayı konuştuk ve tasarladık arkadaşlarımızla. Butlanla gelen yönetimin gayrimeşru olacağını, asla muhatap kabul edilmemesi gerektiğini ve partinin dikine hiyerarşisinin korunması gerektiğini savunuyorduk. Aynen de böyle oldu. Neticede devlet gücünü kullanarak binadan zorla çıkartıldık. Ancak parti hiyerarşisini yüzde 97 oranında elimizde tuttuk."

"YURTTAŞ HAKLIYA SAHİP ÇIKTI"

Mutlak butlan yönetiminin CHP’ye yönelik, "yargı darbesi" olarak nitelendirilen operasyona alet olduğunu belirten Özel, "Yurttaş kararı burada verdi. Kimin meşru olduğunu kimin meşru olmadığını gördü. Haksızlıktan medet uman taraftan yana değil, haklının yani bizim yanımızda durdu" dedi.

"YENİ BİR YOL AÇTIK”

YENİ Parti’ye yönelik talebin, mutlak butlan kararından sonra İzmir’den başlayan ve 22 kente ulaşan ziyaretlerinde giderek yükseldiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey kendiliğinden olgunlaştı. YENİ Parti’yi kurduk. İsmi ne olsun diye tartışmadık bile. YENİ Parti, halk tarafından teşvik edilen, bütçesi halk tarafından oluşturulan bir yapı oldu. Butlan yönetimine ve görev kabul edenlere tepkinin bu kadar üst düzeyde olacağını beklemiyordum. Kırgınlık, kızgınlık bekliyordum ama tepki bir süre sonra susturulamaz noktalara ulaştı. Yine de biz ısrarla tepkileri bir kontrol altında tutmaya çalıştık. Butlan yönetimi, tepkilerin zamanla soğuyacağını bekledi ama şimdi üç ay geçti, tepkiler hala aynı. Butlan yönetimince atanan il başkanlarının ilçelerin anahtarlarını verecek ilçe başkanı bulamadığı bir süreç yaşanıyor."

"YARGITAY SÖKÜĞÜ DİKMELİ”

Özel, "Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa CHP’ye döner misiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Mutlak butlan kararı, Türkiye'de görülmemiş bir hukuk skandalıydı. Bu kararın Adalet Bakanlığı'ndan adeta dikte ettirilen bir karar olduğunu daha önce anlattım. Aynı zamanda bu kararla ilgili CHP içinden birtakım işbirlikçilerin olduğunu da belirttim. Çok siyasi, çok çalışılmış, Adalet Bakanlığı’na teslim edilmiş, Adalet Bakanlığı'ndan gönderilmiş bir kararla karşı karşıyayız. Bu kararı imzalayanların da savunamayacağı bir karar bu. Şimdi, hukukta büyük bir sökük var. Yargıtay'ın bu söküğü dikmesi gerekiyor. Eğer dikilmezse kamu düzeni diye bir şey kalmayacak.

"CHP SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI”

Türkiye'deki hukuk düzeni adına Yargıtay'ın ilgili dairesinin buna ‘dur’ diyeceğini ümit ediyorum. Bu ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Biz yeni bir yola çıktık ve bu yeni yolda yürüyoruz. Ama CHP gibi bir partinin tüm varlıklarıyla, kurumsallığıyla, logosuyla işgal altında kalmasına, talana uğruyor olmasına ve tüm varlıklarının adeta yağmalanıyor olmasına yüreğim razı gelmiyor. Butlan yönetimi CHP’den uzaklaştırılmalı ve CHP sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalı."

"YENİ SİYASET HEYECAN UYANDIRDI”

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesinde kurulan dayanışma sandıklarında CHP üye sayısının yedi katı oy kullanıldığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bir kere bu kazanımdan geri dönemezdik. İmamoğlu’nun adaylığı önündeki hukuki engeller kalkmazsa aday değiştirmek durumunda kalırsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız. Aynı şekilde ilçe ve il başkanımızı hatta genel başkanı da üye arkadaşlarımız seçecek. Bu model büyük heyecan uyandırdı. Bu konunun tüzüğümüze işlenmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem Siyasi Partiler Kanunu’nun gereğini yerine getireceğiz hem de üyeyi seçim süreçlerinde söz sahibi yapacağız. Bu model, inanılmaz derecede sahiplenildi ve kalıcılaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle tüm siyasi partilerin de uygulayacağı bir kazanıma dönüşeceğini düşünüyorum bu modelin. İl ve ilçe başkanlarıyla genel başkanlık için birden fazla aday da olabilir. Kanun gereği elbette delegeler de olacak ama delegeler, bütün üyeler adına teknik zorunluluğu yerine getirecek. Bu aslında daha önce uygulanmış bir gelenek. Eskiden konferans yapılıyordu, bu bir ÖDP ve SOL Parti geleneği aslında. Partinin finansman kısmı için de öyle düşünebiliriz. Aidatın bir aidiyete dönüştüğü, finansmanı sağlayan kişilerin sorumlu olduğu ve bu kişilere hesap verilmesi çok önemli. Aslında bu demokrasinin en önemli bir gereği."

"EKREM İMAMOĞLU UNUTULUYOR MU”

Özel, "Ekrem İmamoğlu unutuluyor mu" eleştirilerinin haksız eleştiriler olduğunu vurguladı. Kimsenin geride bırakılmadığının altını çizen Özel, “İmamoğlu’nu da diğer arkadaşlarımızı da uğradıkları hukuksuzluklara karşı ne sokakta ne meydanlarda ne de mahkemelerde geride bırakmadık” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETLE MUHALEFETİN YARIŞMAYACAĞINI UMUYORUZ”

YENİ Parti’nin kongre süreçlerine ilişkin bilgi veren Özel, kurucu kadroların mutlaka görev alacağını söyledi. Partinin kapsayıcılığı konusunda yedi sayfalık bir yönerge kaleme alındığını anlatan Özel, şöyle konuştu:

"İl ve ilçelerde sadece bize oy veren kesimleri tatmin eden listeler yapılmaması konusunda arkadaşlarımızı uyardık. Esnafsız, işçilerin temsil edilmediği listeler olmamasını istedik, kapsayıcı olunmasını istedik. Bizim bulunduğumuz yer, merkezdir. Bu, partiyi soldan merkeze çekmek demek değildir. Bütün demokratlarla birlikte, tek adam rejimine karşı verilecek ortak mücadeleden söz ediyoruz. Tüm toplumsal muhalefetin adalet, eşitlik, özgürlük talebinde birleşeceği yeni bir merkez olarak tarif ediyoruz YENİ Parti’yi. Partinin bulunduğu yerden daha sağa gitmesini değil ama partinin bulunduğu yeri güçlendirip bütün demokratları da birlikte mücadeleye davet etmesini istiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde muhalefetle muhalefetin yarışmayacağını umuyoruz. İlk seçimler, ‘Demokrasi mi yoksa otokrasi mi’ seçimi olacak. YENİ Parti büyümek istiyor. Bu yüzden bütün demokratlara kapısını açık tutuyor. YENİ Parti, kendisinin dışındaki muhalefet partilerini yok ya da hor görmüyor. Muhalefete patronluk etmek gibi bir derdimiz yok."

"PARTİNİN FİNANSÖRÜ MİLLET”

Özel, YENİ Parti’nin anketlerde en az itiraz edilen ve ikinci tercih olarak en çok işaretlenen parti olduğunu belirtti. YENİ Parti’nin üye sayısının 18 günde 600 bini aşmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Özel, “Yüz binlerce üyemiz aidat sorumluluğunu eksiksiz yerine getiriyor. Arkadaşlarımıza da söyledim. Ayaklarımızda hiçbir pranga yok. Bu partinin finansörü millet. Bu özgüvenle hareket edeceğiz” ifadesini kullandı.

"İBB AKP’YE GEÇER Mİ?"

Özel, belediye meclislerindeki dengenin bozulmasının AK Parti’nin işine yaradığı değerlendirmelerine ilişkin butlan CHP’sinin meclis üyelerinin bazı bölgelerde iktidar partisiyle hareket ettiğini belirterek “Etimesgut ve Menderes’te yaşananlar bir suçüstü halidir. 'Bu tablo İBB’ye de sıçramaz' diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şey olduran bu anlayış için ‘İBB’nin AKP’ye geçmesini göze alamazlar’ diyemeyiz. Yapabilirler, onların hiçbir şeylerine kefil olamayız” dedi.

SEÇİM BİLDİRGESİ

Türkiye’nin en yakıcı sorununu ekonomi olduğunu belirten Özel, YENİ Parti’de devam eden hükümet programı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı. Özel, “Güçlü bir adalet vurgusu olacağını söyleyebilirim. Sosyal adalet, gelir adaleti, vergi adaleti ve mahkemeler önündeki adalet. Dört ana sütun üzerine oturacak, güçlü bir adalet taahhüdü olacak" ifadesini kullandı.