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Özgür Özel, ilçe ön seçimleri için İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'a gidecek

Özgür Özel, ilçe ön seçimleri için İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'a gidecek

22.09.2026 13:05:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, ilçe ön seçimleri için İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'a gidecek

YENİ Parti üyelerinin oy kullanabileceği ilçe başkanı ön seçimleri, 26-27 Eylül’de, Türkiye’nin 973 ilçesinde kurulacak sandıklarla düzenlenecek. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta saha çalışmalarına ara vererek dört ildeki belli ilçelerde ön seçimlere katılacak. Bu kapsamda Özel, İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da olacak.
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14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1’inci Olağan Kurultay öncesinde, kongre takvimi devam eden YENİ Parti’de bu hafta ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek.

26 Ağustos’a kadar partiye üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceği seçimler, YENİ Parti’nin örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulan sandıklarla yapılacak.

Kongre takvimine göre, 12-13 Eylül’de yapılan mahallelerde yapılan delege seçimlerinin ardından sıra 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günü ilçe başkanlıkları için tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimlere geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR, MANİSA, BALIKESİR VE İSTANBUL'A GİDECEK

Ülke genelinde yapılacak seçimlerde, partinin tüm milletvekilleri kendi ilçelerinde yapılacak ön seçimlerde oy kullanırken Genel Başkan Özgür Özel de bu hafta saha çalışmalarına ara vererek ön seçimlere katılacak.

Özel’in bu kapsamda 26 Eylül Cuma günü ilk olarak İzmir’de Gaziemir ve Bornova ilçelerinde düzenlenecek ön seçimlere katılması ve buralarda konuşma yapması bekleniyor.

Özel, aynı gün kendi memleketi olan Manisa’ya hareket ederek Yunusemre ilçesinde ilçe başkanlığı ön seçimleri için oyunu kullanacak.

YENİ Parti lideri Özel, 27 Eylül Pazar günü ise ilk olarak Balıkesir, ardından İstanbul’da seçilen ilçelerde ön seçimlere katılarak örgütle bir araya gelecek.

Bu hafta sonu tamamlanacak ilçe ön seçimlerinin ardından ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim’de yapılması planlanıyor.

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti