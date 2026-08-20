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Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize

Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize

20.08.2026 10:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı netleşti. Özel, 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize’de olacak.
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YENİ Parti’nin 24 Temmuz’daki kuruluşunun ardından Genel Başkan Özgür Özel, saha çalışmalarına başlıyor.

Özel’in yurttaşlarla buluştuğu gezilerinin ilk adresi, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon olacak.

TRABZON VE RİZE SEYAHATİ

Özel, 21 Ağustos Cuma sabahı Ankara’dan Trabzon’a gidecek. Özel’in Trabzon’daki ilk programının cuma namazı olması bekleniyor. Ardından Uzun Sokak’ta esnaf ziyareti yapacak olan Özel, ziyaretin sonunda yurttaşlara hitap edecek.

Özel, son olarak bir fındık bahçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya gelecek.

Özel, saha çalışmalarına 22 Ağustos Cumartesi günü Rize’de devam edecek.

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