Özgür Özel'in kararı sonrası ilk görüntü: Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin bugün siyasi parti liderleri ile görüştü.

Kurtulmuş'un CHP konusundaki tutumu, mutlak butlan kararıyla partiye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu. Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş yaklaşık 1 saat Mermerli Salon'da görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç kapsamındaki görüşmesi sona erdi



Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermedi pic.twitter.com/Fowmigtawz — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 21, 2026

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Görüşmenin ardından TBMM'den ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na basın mensupları sorularını iletti.

Özgür Özel'in yeni parti kararına ilişkin yanıt almak isteyen gazetecilerin çabaları yetersiz kaldı.

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kuracaklarını resmen açıklamıştı.

Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" demişti.