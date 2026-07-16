Özgür Özel'in 'Yeni Parti' çıkışı sonrası gözler anketlere çevrildi: CHP seçmeninin yüzde 75'i 'Altı Ok'tan vazgeçmeye hazır!

Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkanlık koltuğundan ayrılan seçilmiş lider Özgür Özel, yeni parti kuracakları yönündeki iddialarla ilgili olarak, parti isminin henüz netleşmediğini, tüzük ve program çalışmalarının sürdüğünü, resmi adımın ise temmuz sonu ile ağustos başında atılmasının planlandığını söyledi.

Çarşamba günü Sözcü TV yayınında konuşan Özel, Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayarak yol haritasını netleştireceklerini ifade etti.

ÖZEL, 'YENİ PARTİ' DEMİŞTİ

"Temmuz ayının bitimiyle ağustos ayının başında bu konuda resmi adım atılır" diyen Özel, yeni parti hazırlıklarının farklı başlıklarda eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti.

Partinin ismine ilişkin de konuşan Özel, "Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışılıyor. Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ANKET

Özel'in son açıklamalarıyla beraber gözler kamuoyu şirketlerinin anket çalışmalarına çevrildi.

IstanPol Institute, CHP'deki son durum ve Özel'in kuracağı yeni partiye yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.

#CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası "yeni parti" tartışmaları #Türkiye iç siyasi gündeminin zirvesindeki yerini koruyor. Peki seçmen bu tartışmalara nasıl bakıyor?



🔎 @RawestResearch & @FES_Turkey işbirliğiyle yaptığımız araştırma önemli veriler sunuyor 🧵 👇 pic.twitter.com/WtHGK8De2w — IstanPol Institute (@istanpolinst) July 16, 2026

EN GÜÇLÜ DUYGU UMUTSUZLUK

Ankete göre toplumun yüzde 73,2’si mutlak butlan sürecinden haberdar.

Sürecin yarattığı en güçlü duygu yüzde 43 ile umutsuzluk. Öfke yüzde 21,6, endişe yüzde 21,5, memnuniyet ise yüzde 14,2.

"PARTİNİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE"

Katılımcıların yüzde 45,5’i eski CHP yönetiminin mahkeme kararıyla göreve dönmesini partinin iç işlerine müdahale olarak görüyor. CHP seçmeninde bu oran yüzde 72'yi aşarken, AKP seçmeninde yüzde 28.

Kararı hukuken doğru bulanların oranı ise yüzde 22,4.

KILIÇDAROĞLU’NUN TUTUMUNU OLUMSUZ BULANLARIN ORANI YÜZDE 54,4

Ankete göre süreç içinde seçmenin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı da belirgin biçimde ayrışıyor.

Özel’in tutumunu olumlu bulanların oranı yüzde 38,6 iken, Kılıçdaroğlu’nun tutumunu olumsuz bulanların oranı yüzde 54,4. CHP seçmeninde bu oranlar sırasıyla yüzde 63,7 ve yüzde 76,8.

ÖZEL'E DUYULAN GÜVEN ARTIYOR

Mutlak butlan süreci Özgür Özel’e duyulan güveni de artırıyor.

Genel seçmenin yüzde 25,6’sı, CHP seçmeninin yüzde 47’si Özel’e güveninin arttığını söylüyor. Ayrıca CHP seçmeninin yüzde 73,8'i Özel'e yakın hissettiğini söylerken, Kılıçdaroğlu'na yakınlık yüzde 11 civarında.

"KILIÇDAROĞLU, PARTİYİ ÖZEL'E BIRAKMALI"

Katılımcıların yüzde 56,4’ü Kılıçdaroğlu’nun partiyi Özgür Özel ve arkadaşlarına bırakması gerektiğini düşünüyor.

CHP seçmeninde ise bu oran yüzde 76,7, AKP seçmeninde ise yüzde 43.

ÖZGÜR ÖZEL NE YAPMALI?

Ankete göre genel seçmenin yüzde 60’ı, CHP seçmeninin ise yüzde 75'i Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılması gerektiğini söylüyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ AYRINTISI

CHP seçmeninin yüzde 70,5’i Mansur Yavaş’ın, yüzde 71,8’i de Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel ile birlikte hareket etmesini gerektiğini düşünüyor.

Tarafsız kalma veya Kılıçdaroğlu’nun yanında durma seçeneklerine destek ise oldukça sınırlı gözüküyor.

CHP SEÇMENİ OY PUSULASINDA ALTI OK'U GÖRDÜĞÜNDE NASIL DAVRANIR?

CHP seçmeninin yalnızca yüzde 11,9’u her durumda CHP logosuna oy vereceğini söylerken, yüzde 73,7'si Özgür Özel ve ekibini desteklemek için Altı Ok'tan ayrılmaya hazır görünüyor.

'YENİ PARTİ' BAŞARILI OLUR MU?

Katılımcıların yüzde 55,9’u Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni bir partinin tamamen veya kısmen başarılı olacağını düşünüyor.

Başarısız olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 24,2.

KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDEKİ CHP "ERİYOR"

Seçmenin yüzde 30,3’ü Özgür Özel’in yeni partisine oy vereceğini söylüyor. yüzde 19’un kararı ise koşullara bağlı.

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin orası ise yalnızca yüzde 2,7.

NASIL BİR YENİ PARTİ?

Genel seçmende yeni partinin CHP’nin birebir devamı olmaması isteği ağırlıkta:

yüzde 50,2 partinin CHP’den farklılaşmasını,

yüzde 38,9 daha kapsayıcı bir merkez parti olmasını,

yüzde 37,7 ise kadronun çoğunlukla yeni isimlerden oluşmasını istiyor.

"YENİ PARTİ" MUTLAK BUTLAN ÖNCESİ CHP'YE GÖRE NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERECEK?

Mutlak butlan öncesinde CHP (yüzde 24,8) ile AKP (yüzde 24,5) başa baş görünürken, mutlak butlan sonrasında Özel'in yeni partisi yüzde 29,6 ile ilk sıraya yükseliyor.

“Yeni Parti”nin de katıldığı ve bu pazar yapılacağı varsayılan bir seçimde, kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle şekilleniyor:

Özgür Özel’in yeni partisi: yüzde 35,6

AKP: yüzde 27,8

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP: yüzde 5,1

Oy geçişleri, "Yeni Parti"nin yalnızca CHP tabanına değil daha geniş bir seçmen havzasına hitap ettiğini gösteriyor:

Yeni partiye destek, 2023 seçmenleri içinde CHP’de yüzde 69, İYİ Parti’de yüzde 39, DEM Parti’de yüzde 20, MHP’de yüzde 18 ve AKP’de yüzde 9.