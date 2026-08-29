Özgür Özel, Kayseri'de 'sürprizi' açıkladı: 'Seçimde söyleyecektik ama dün ağzımdan kaçırdım...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de kadınlarla bir araya geldi.

YENİ Parti lideri Özel, burada yaptığı konuşmada, “Öncelikle ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz. Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi burası. Burası eski Kayseri yerleşim yeri. Daha sonra da herhalde gecekondu önleme bölgesi olarak yapılmış evler var. Genelde iki - üç katlı, bahçeli. Geçim zorluğu var anladığım kadarıyla. Ağırlıklı olarak eşler çalışıyor, çocuklar çalışıyor. Ekonomik güçlükler var” dedi.

“70 YAŞINDA AMA ‘İŞ BULSAM ÇALIŞACAĞIM’ DİYOR”

Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’nin de bu mahallenin sorunu da ekonomi. Birincisi ev kiralarını yüksekliğinden şikayet ettiler. 20 bin liraya yakın neredeyse ev kirası, zaten emekli maaşı yeni 23 bin lira oldu. ‘Geçinemiyoruz’ diyor annem. Ev sahibimiz ‘Daha maaşI almadan zammı geri aldılar” dedi. Nasıl geri aldılar? Dedi ki ‘Zamlarla aldılar. Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor.’ Bugünkü 23 bin lira ocak ayındaki 20 bin liradan daha geride aslında. Kadınlar hemen hemen hiç iş bulamamaktan şikayetçi. Erkekler ve küçük yaşta çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Teyzem dedi ki ‘70 yaşındayım, iş bulsam ben de çalışacağım. Geçinemiyoruz.’

Geçen gün de Burdur’da seraya gittik. 67 yaşında teyze çalışıyor. Diyor ki ‘Eskiden çocuklar evleniyor ve anneye bakıyordu. Bizim çocuk evlendi, torun var. Aldığı maaşla geçinemiyor. Ben çalışıp Antalya’ya para yolluyorum.’ Burdur’da serada domates topluyor sekiz saat. Şimdi Tayyip Bey geçmişte ‘Üç çocuk yapın, beş çocuk yapın’ diyordu. Şimdi öyle bir hale geldi ki bir kere onu dinleyenler bin pişman oldu, çocuklar hep işsiz ve evler yoksul. Şu anda Türkiye’de çocuk oranı o kadar düştü ki nüfusumuz da düşüşe geçti. Tek sebebi ekonomik. Yani gelecek kaygısı var. Evlenmeye korkuyor, nasıl çocuğu olacak? Evlenen çocuk yapmaya korkuyor, nasıl büyütecek?”

“BELEDİYELERİMİZ 800’E YAKIN KREŞ YAPTI”

Bir kadının ücretli kreşlerin pahalılığından söz etmesi üzerine Genel Başkan Özel, şöyle devam etti:

“Bu mahalleye yakın bir kreş var mı hiç? Belediyelerin kadın kooperatifi falan var mı sizden ürün aldığı? Şimdi ben tabii YENİ Parti’nin Genel Başkanıyım. Belediyelerimiz var, bizim sosyal demokrat belediyelerimiz. Biliyorsunuz son seçimlerde Türkiye’nin yüzde 65’ini kazandık. Birinci parti olduk 50 yıl sonra. Ege’deki bütün belediyeleri kazandık. Neredeyse İstanbul’daki 39 belediyenin 26’sını kazandık filan. Tabii Tayyip Bey çok kızdı, çok kötü saldırıyor bize. O ayrı bir konu orayı konuşmayacağım. Ama bizim belediyelerin bazı özellikleri var. Mesela biz belediyelere dedik ki ‘Beş yılda 1000 tane kreş yapacaksınız.’ Şu ana kadar bizim belediyeler 800’e yakın kreş yaptılar, bitirdiler. Kreş olunca özellikle yoksul mahallelere yakın yapıyoruz.

Normal kreşin 10’da biri fiyatına. Eğer şehit-gazi ailesi ya da çok yoksulsa ya da hiç parası yoksa ücretsiz çocukları kreşe alıyoruz. Bir kere kreşin iki şeyi var. Bir tanesi çocuğun eğitimi, zenginin çocuğu üç yaşından başlıyor kreşlere, yoksulun çocuğu geri yakalıyor okula gidince. Bir kusuru varsa el becerisinde konuşmasında, erken öğreniliyor. Çocuk açısından çok iyi. Okula hazır gidiyor. İkincisi, anne çocuğu okula bırakıp işe gidebiliyor. Böylelikle de bir istihdam sağlıyor. Biz YENİ Parti olarak belediye başkanlarımıza imkanı olana ki biliyorsunuz ‘Silkeleyin’ dediler. Yani para olmasın istiyorlar CHP’de ki kreş yapamasın. CHP’li belediyeler 800 kreş yaptı. 78 tane de yoksul öğrenciler için yurt yaptı. Yurda gidecek durumu yoksa yoksul öğrenciler için. İnşallah iktidar olduğumuzda, yani bugün Türkiye’yi AK Parti yönetiyor ya, biz yönettiğimiz de her mahalleye kreş yapacağız. O zaman sorunun bir boyutu bir şekliyle çözülmüş olacak.”

“DÜN AĞZIMDAN KAÇIRDIM..."

“Bir taraftan da iki tane şey var, vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Yani sen vatandaşsan bir temel gelirin olacak. Biz sana iş bulamamışsak, bir maaş verememişsek, bir temel gelir olacak. O da bir aileye veriliyorsa doğrudan ev hanımının kendisine verilecek. Üçüncü bir şey, sürpriz. Seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli’de böyle bir kadın buluşmasında ağzımdan kaçırdım.

Gazeteler yazmış, artık söyleyeceğiz. YENİ Parti iktidarında eğer bir mahallede kreş yoksa bir kusur kimin? Devletin. Bir kadın işte çalışmak istiyor, ama iş bulamadıysak kusur kimin? Devletin. Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa o zaman ev hanımının, evde çalışan, evin işini yapan hanımın sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim.”

“BİZLERİN TÜRK KADINLARINA EN BÜYÜK HEDİYESİ BU OLACAK”

Özel, şöyle konuştu:

“Bir şunu söyleyeyim özellikle. 1960’ların sonu, 70’lerde Karaoğlan Ecevit geldi. ‘Halktan yana iktidar kuracağız’ dedi. İki yerel, iki genel seçime girdi. Dört seçimden birinci çıktı. Şimdi mesela emekli sandıkları, emekli olmak, daha sonra sağlık sigortaları, iş kazalarına karşı sigorta, bunların hepsi dünyada da sosyal demokrat yani YENİ Parti gibi partiler bunları savunuyor. Türkiye’ye de sendikayı, sendikal güvenceyi, emeklilik hakkını, hastalık ve yaşlı sigortasını Bülent Ecevit getirdi. Şimdi de inşallah biz iktidar olduğumuzda ki ilk girdiğimiz yerel seçimi kazandık, genel seçimi de kazanacağız inşallah sizlerin desteğiyle.

Hani imkansız gibi. Erkeklerin de sigortalı olması imkansız gibiydi biz o zaman bunu söylemeden önce. Şimdi tabii kadınlar da sigortalı oluyor, emekli olabiliyor. Ama ya vatandaşlık temel geliri ya evdeki kadını kreş sağlayıp sosyal hayata katamıyorsan, iş veremiyorsan ya da çok çocuğu olmuş, çare yok ya da evde sigortalı kimse yok, zorlukları var. Evde sigorta. Nasıl Atatürk önce memleketi kurtardı, sonra Türk kadınına seçme seçilme hakkı verdi. Atatürk’ü takip eden, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı bu olacak. Bak bu anlattığınız dertlerin tamamı yoksulluktan, işsizlikten, güvencesizlikten kaynaklanan işler.”

“VATANDAŞ OLMAK GÜVENCE OLACAK”

YENİ Parti lideri Özel, bir başka paylaşım üzerine, “Özel durumda çocuğu olanlar için daha zor. ‘Şemsiye’ diyorlar buna. Şemsiyenin bir tarafı engelliler için, bir tarafı özel çocuklar için, bir tarafı evde yaşlısı olup bakanlar için, çok çocuğu olup kreş olmayanlar için ve farklı zorlukları olanlara farklı desteklerle bir vatandaşlık temel geliri projemiz var. Tabii mahallenin demografisi ve diyorlar ki ‘Hep Suriyelilere veriyorlar, bize vermiyorlar.’ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kimlik kartına sahip olmanın artık eksiklik değil, güvence olduğu bir dönemi başlatacağız. Bizim yapacağımız işin özü budur” dedi.

“MESEM HEM EMEK SÖMÜRÜSÜ, HEM DE ÖLÜMLER OLUYOR”

MESEM Projesi kapsamında yaşanan sıkıntıların aktarılması üzerine Özel, şunları söyledi:

“Kardeşimizin evladı MESEM kapsamında çalışıyor. Çırak olarak gidip stajın daha az olması gerekirken bunlar bir gün okula gidiyor, beş gün çalışıyor. Bir gün izin, beş gün çalışma ve asgari ücret. Bu büyük bir emek sömürüsü. Ayrıca maalesef biz bunu düzelteceğiz ama bu iktidar çıraklığa başladığı günü sigortada işe başlama kabul etmiyor ve emekliliğe yansıtmıyor.

Bir de tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında yasak olmasına rağmen örneğin Manisa Soma’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti bir evladımız. Öbür tarafta kazan temizlenirken hoş olmayan bir iş kazasıyla parçalanarak ve başka bir yerde elektrik çarpması sonucu kaybettik. Elbette çıraklık, çıraklık eğitimi önemli ama MESEM kapsamında hem emek sömürüsü, hem de can güvenliği konusunda çok eleştirilerimiz var. Yetişkinle aynı işi yapıyor, yarı para alıyor, olmaz. O emek sömürüsüdür.”

“110 BİN UZMAN ÇAVUŞ EĞİTİLİP OKUL GÜVENLİĞİ OLACAK”

“Bu mahallede de Kayseri’de de gençler arasında yoğun bir uyuşturucu sorunu olduğunu burada paylaştılar. Bir de ‘Okula giden çocuklarımız için çok endişe ediyoruz, okullarda güvenlik yok’ dediler. Tabii iktidara hazırlanıyoruz, yerel seçimleri kazanmışız ve ‘Genel seçimleri kazanınca ne yapacağız?’ diye hazırlanıyoruz. Türkiye’de iki sorunda birbirine böyle anahtarla kilit gibi bir uyum var. Biri okulların güvenliği. Okul aile birlikleri bazı zengin muhitlerde para topluyor, okula özel güvenlik koyuyor ama bunun oranı yüzde 1. Çoğu okulda güvenlik yok. Polisimiz bin tane işle meşgul, okul polisi diye bir uygulama vardı eskiden ama o da çok az okulda var şu an.

Bir yandan da uzman çavuşları göreve alıyoruz, ‘Orduda sen çalış. Yedi yıl sonra biz seni çatışma bölgesinden, sınır bölgesinden ya da askerlikten ayrılmak istersen alacağız. Sana devlette başka iş vereceğiz’ diyoruz ama veremiyoruz. Bir tek belediyelerde zabıtalar yapıyorlar ve o da kısıtlı. Yeni Parti’nin iktidarında bütün okullara geçmişte uzman çavuşluk yapmış, eğitim almış, devlette kusur hata işlememiş uzman çavuşları alıp hızlı bir eğitime, pedagoji eğitimine yani çocukla ilişkinin nasıl kurulacağı ve okul güvenliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin eğitimi vereceğiz.

Türkiye’deki okullara başta 65 bin, sonra toplamda 110 bin güvendiğimiz, yedi yıl kendini ispat etmiş, disiplin suçu olmayan, amirlerinin örgüsünü kazanmış uzman çavuşu eğitip okul güvenliği olarak görevlendireceğiz. Hem uyuşturucu işi, hem akran zorbalığı ya da birtakım kavgalar veya dışarıdan silahla geliyorlar, okullara saldırılar oldu… Türkiye’de de maalesef başladı. Bunların hepsinin önlemi olarak böyle bir projemiz de var.”

“BELEDİYELERDE YAPTIĞIMIZ İŞLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

“Ah şu Kayseri’de bir belediyemiz merkezde olsaydı çok güzel gösterecektik. Ben mesela hep gittiğim yerlerde ‘Belediyelerimiz ne yapıyor?’ diye anlatırken; Hoş geldin bebek paketi, birinci sınıf öğrencilerine okula başlangıç paketi, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteği… Bizim belediye başkanları bu ihtiyaç sahibi yani sosyal belediyecilik dediğimiz inşallah Allah’ın izniyle Kayseri’ye de YENİ Partili belediye de getireceğiz. İktidara geldiğimizde belediyelerde yaptığımız işleri bu sefer kaymakamlıklar eliyle, valilikler eliyle, en önemlisi okullara baktığı için Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri eliyle yapacağız inşallah.

Biraz Ege’ye gittik mi CHP’nin geçmişte seçilen, şimdi bize gelmiş olan arkadaşların görev yaptığı yerlere keşke imkan olsa bu mahalleyi bizim bir belediyede ağırlasak, oradaki insanlar anlatsalar neler yapıyorlar. İnşallah olur, inşallah buradan duyar oradaki belediyeler de gelirler buradaki mahalleye böyle hizmetler yaparlar yani. Bazen de bu tip işler böyle vesile olur. Ümit ediyoruz Melikgazi Belediye Başkanı bu söylediklerimizden, sizin de ‘Bizde niye yok?’ demenizi duyar ve gelsin buraya hoş geldin bebek paketi yapsın, okula başlangıç paketi yapsın, beslenme çantası yapsın.

Ayrıca da yapan AK Partili veya MHP’li belediye varsa da hani olmadığını burada söylediniz. Ama varsa da Allah ondan da razı olsun. Belediyecilik öyle bir iş zaten. Türkiye’nin diğer yerlerinde CHP ile rekabet ettiğinde, YENİ Parti ile rekabet ettiğinde bu işler sosyal belediyecilik, sosyal demokrat partilerin işi ama biz onu bir yerde örneklediğimizde onun yakınındakiler de etkileniyor ondan. Ondan memnun oluyoruz.”

“SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ PERİŞAN ETTİLER”

Bir kadının hastanelerde yaşanan sorunları anlatması üzerine Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi kabul edelim ki AK Parti gelmeden önce sağlıkta SSK hastaneleri sorundu. İlk geldiler, bunları çözdüler. Çok da övündüler. Ama şimdi hastanede para, eczanede para, maaştan kesilir para.

İlacın ucuzu ödeniyor, pahalısı var, ucuzu eczanede yok, farkının parası. Hastanede sıra, telefonla geçe sıra, uzman doktor eksiklikleri. Şu anda perişan ettiler yani sağlığı. İnşallah sağlıkla geldiler, sağlıkla gitsinler ama hakikaten bu sağlık işinden dolayı da çok kızgın millet. Duyuyorum ben de.”

“EV SAHİPLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

“Hepinize çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için. Bize düşen bir şey olursa bu genç arkadaş, il başkanımız. Milletvekilimizi biliyorsunuz, mahallede inşallah kadın üyelerimiz var. Onlarla bu mahallede bir sorun olduğunda bizim yapabileceğimiz bir şey olursa… Türkiye’nin bir tarafına yolcunuz olur, askeriniz olur, hastanız olur.

İyi kötü her tarafında bir örgütümüz, teşkilatımız var. Başımızla beraber. Biz geldik çayınızı içtik, ayranınızı içtik. Ankara’ya yolu düşen, çocuğunu alıp gelebilen, gelen olur Anıtkabir’e götürürüz, partimize götürürüz. Elimizden gelen sahipliğini yaparız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesajı aldım. Diyorsunuz ki ‘Bu mahalle YENİ Parti’ye oy verecek, ama sahip çıkın oylarınızı çaldırmayın’ diyorsunuz. Eyvallah.”