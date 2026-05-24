Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tebligatı yırttı: 'Bunun için yıktılar baba ocağını'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden bu yana "tahliye" gerginliği yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu cephesinin Ankara Valiliği'ne başvurusu üzerine gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE
CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri kıran çevik kuvvet ekipleri, ardından kilitli olan demir kapıyı kırdı. İçeri giren polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi.
Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis, basın mensuplarını dışarı çıkarıyor. Binanın elektrikleri de kesildi.
ÖZEL, KENDİSİNE ULAŞTIRILAN TEBLİGATI YIRTTI
CHP lideri Özgür Özel, Genel Merkez'in 12. katında olduğu sıralarda kendisine ulaştırılan tebligatı yırttı.
Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...