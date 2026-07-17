Özgür Özel Kırıkkale'de halka seslendi: 'Yüzde 60-70’le iktidar olacağız!'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesine katılımının ardından Kırıkkale'ye geçti. Burada yurttaşlarla bir araya gelen Özel, Zafer Caddesi'nde halka seslendi.

Seçim sonuçlarını hatırlatan Özel, "Bugün buraya geldik, bir kamyonet kasasının üzerinden derme çatma bir ses sistemiyle konuşuyoruz. Sebebi şu; biz nasıl Kırıkkale'de yüzde 50 oy aldıysak, Ege'de toprağı bulunan 9 ilin 9'unu kazandıysak, Kastamonu'yu kazandıysak, Kilis'i kazandıysak ve Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandığımız doğru adaylarla, doğru çalışma yöntemiyle, gençlere güvenerek, kadınların önünü açarak, hep birlikte kapı kapı sokak sokak çalışarak yüzde 65'ini aldık ve 31 Mart günü 47 yıl sonra kurulduğu gün gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık."

"GÖZÜMÜZÜ 50+1'E DİKMESEK KİMSE BİZİMLE UĞRAŞMAZDI"

AKP'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştüğünü belirten Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. Yolda gelirken konuşuyoruz, parti bu noktaya gelmiş... Ama şimdi başımıza gelene bak diye konuşuyoruz. Dedim ki başkanlarıma; bu yüzden oluyor! Cumhuriyet Halk Partisi yenilgiye itiraz etmese, yüzde 25'lerde kalsa, gözünü 50+1'e dikmese, yerel seçimleri silip süpürmese, yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı tüm anketlerde görülmese kimse bizimle uğraşmazdı!"

"YÜZDE 70'LE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Son dönemdeki gelişmelerle iktidarla halkın karşı karşıya getirildiğini vurgulayan Özel, "Yapılan iş Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi bir müdahalesi değildir. Yapılan müdahale sarayla iktidarı bırakmak istemeyenlerle artık onlardan yorulmuş millet arasındadır" dedi.

Özel, konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Öyle şehirler var; ödediği verginin iki katı - üç katı hizmet alır. Bu şehir 15’te biri kadar alıyor. Onun için nasıl belediyede Kırıkkale’ye geldiysek, yapılmadık hizmetleri yaptıysak, borçları kapattıysak, yüzleri güldürdüysek, şehrin sorunlarını çözüp yoksulun, orta direğin umudu haline geldiysek Kırıkkale çok beklemeyecek. Yapılacak ilk genel seçimlerde Kırıkkale’den iki milletvekilini kesin çıkaracağız. Türkiye’de yüzde 60-70’le iktidar olacağız. Peki üç olsun… Ben ‘Kırıkkale’den milletvekili çıkaracağız’ deyince inanmayanlar vardı. Siz inandınız, söz verdiniz, oldu. ‘Belediyeyi alacağız’ dedim. İnandınız, oldu. Şimdi ‘İki’ diyorum ‘Üç’ diyorsunuz. Üç milletvekiline söz veriyor musunuz? O zaman daha önce geldiğimizde hep bir önceki gelişimizdeki birbirimize sözümüzü tuttuğumuzu hatırlıyorsak bir gün yine geleceğim, bak size şunu söyleyeyim. O gün çok daha iyi imkanlarımız olabilir ama bak bu aracı unutmayın. Ben buraya iktidar partimiz Genel Başkanı olarak geleceğim ve bu açık kasanın üstüne bir daha çıkacağım.”

"HAKİM KARARI SAVUNAMADIĞINI İTİRAF ETTİ"

CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararıyla ilgili Yargıtay'daki sürece değinen Özel, "Yargıtay’ın özellikle bu kimsenin kabul etmediği, ilk günden sonuç doğuran, Yargıtay’ı da yok sayan, hak aramayı da yok sayan, siyasi partiler düzenini de ortadan kaldıran bu tedbir kararını hızla görüşmesi gerekiyordu. Kararı alan mahkemenin başkanı, yukardan kendisine verilen talimatlara uygun olarak tam 57 gün dosyayı elinde tuttu" dedi. Özel şunları söyledi:

"Biz sandığa giderken bizim sandıktaki adayımıza, partimize, partinin kurumsal kimliğine, liderine kurulan tuzaklarla karşı karşıyayız. 2024’ün 31 Mart’ında, ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ derken Recep Tayyip Erdoğan, o gece İstanbul’u üçüncü kez kazanan ve ardından yaptığımız ön seçimde Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ümidine, adaylığına darbe yapılmıştır. 21 Mayıs 2026’da partimize mutlak butlan atanarak, bugünkü iktidar tarafından bir sonraki iktidara, bugünkü iktidar tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin 103 yıllık yeniden bu milleti kurtarma umutlarına darbe yapılmıştır. O yüzden size şunu söylemek isterim. Bugün 21 Mayıs darbesinden sonra, yani partinin önce adaysızlaştırıldığı, sonra kurumsuzlaştırıldığı ve lidersizleştirilmeye çalışıldığı 21 Mayıs darbesinden sonra hep birlikte sürdürdüğümüz mücadelede bugün ayın 17’si. 17 Temmuz. Tam 57 gün geçti. Normalde butlan kararı veren istinaf mahkemesinin bir hafta içinde kararı Yargıtay’a yollaması, bizim orada hakkımızı aramamız, Yargıtay’ın özellikle bu kimsenin kabul etmediği, ilk günden sonuç doğuran, Yargıtay’ı da yok sayan, hak aramayı da yok sayan, siyasi partiler düzenini de ortadan kaldıran bu tedbir kararını hızla görüşmesi gerekiyordu. Kararı alan mahkemenin başkanı, yukardan kendisine verilen talimatlara uygun olarak tam 57 gün dosyayı elinde tuttu. Tam 57 gün. Adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğle saatlerinde dosyayı Yargıtay’a yolladı ki hakkımızı arayamayalım. Yargıtay dosyayı adli tatilden önce görüşemesin, bundan sonraki süreçte aslında bozulacağını bildiği, arkasında duramadığı, yukarıdan talimatla aldığı o kararı savunmadığını tarih önünde itiraf etti. Bakın 40 gün sonra değil, normalde bir hafta içinde yollaması lazım. Hadi bilemedin 10 günde yolla. 10 gün değil, 20 gün değil, 30 gün değil, 40 gün değil. Adli tatilden bir gün önce yolluyor ki bu karar görüşülmesin, bu sonuç çıkmasın diye. Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay’da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak. Ama buradan hepinize söylüyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız."

"BİZE MUHALEFET TEKLİF EDİYORLAR"

Özel konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kırıkkaleliler, sizin için iktidara yürüyüşümüzü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyecek misiniz? Benimle birlikte yürüyecek misin? Bir yol bulacağız, buna inanıyor musunuz? Bulamazsak yenisini açacağım, o yolda yürüyecek miyiz? Size söz veriyorum. Ben ne emeklilerimizi ne emekçilerimizi ne esnafımızı ne çiftçimizi umutsuz bırakacağım. Kimseyi çaresiz bırakmayacağım. İki yanımda iki evladınız, pırlanta gibi dimdik duruyorlar. Onur Başkanımla birlikte Kırıkkale, Ahmet Başkanımla birlikte Kırıkkale, 81 ildeki onlar gibi pırlanta evlatlarımızla Türkiye yürüyecek. Buradan, Kırıkkale’nin güzel insanlarından Türkiye’ye selam yolluyoruz. Diyoruz ki asla ve asla umutsuzluğa yer yok. Eninde sonunda biz bu işi bir şekilde milletten yana çözeceğiz. Halktan yana çözeceğiz. Korkmadan çözeceğiz. Tehditlere teslim olmadan çözeceğiz. Bize muhalefet teklif ediyorlar, bana diyorlar ki ‘Yaşın genç, daha 50. 30 sene o koltuktasın.’ Öyle 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunda oturacağıma yarın sabah bırakır iktidar koltuğu için yola çıkarım. Bu yolculuğa inanıyor musun? Birlikte yürüyecek miyiz? O zaman hadi bakalım. Yolun açık olsun Kırıkkale. Yolunuz açık olsun Kırıkkaleliler. Yürüyelim arkadaşlar.”