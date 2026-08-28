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Özgür Özel, Kocaeli'nde: Sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi

Özgür Özel, Kocaeli'nde: Sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi

28.08.2026 12:39:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, Kocaeli'nde: Sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Kocaeli'nde... Özel, Gebze’de sanayici iş insanlarıyla bir araya geldi.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir dizi ziyaret ve açılışlar için Kocaeli'nde olacak.

İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Özel, temasları kapsamında bulunduğu Kocaeli'nde sanayici iş insanlarıyla görüştü. 

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ÖZEL'İN KOCAELİ PROGRAMI

Buradaki toplantının ardından Karamürsel Meydanı'na geçecek olan Özel, saat 12.00'de esnaf ziyaretinde bulunacak; ardından Karamürsel Merkez Camisi'nde saat 13.08'de cuma namazı kılacak.

Cuma namazının sonrasında Derince'ye geçecek olan YENİ Parti lideri; Yavuz Sultan Mahallesi, Marmara Caddesi'nde kadınlarla bir araya gelecek.

Ardından Derince Belediyesi'nin Çenesuyu İşletmesi açılışına katılacak Özel, saat 15.30'daki programın sonrasında İzmit'e geçerek Sabri Yalım Parkı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

Kocaeli ziyaretinin ardından Özgür Özel'in cumartesi günü Kayseri'de halk buluşması düzenlemesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Özgür Özel #sanayi