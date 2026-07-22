Özgür Özel, kurmaylarıyla yeni partinin yol haritasını masaya yatırdı: PM üyeleri çoğunlukla CHP'de kalacak

Özgür Özel Ankara’da bir otelde 39. kurultayda seçilmiş PM ve MYK ile bir araya geldi.

Özel ve ekibinin toplantısında kurulacak yeni partinin kuruluş dilekçesinin ne zaman verileceği, CHP'den ne zaman istifa edileceği ve yeni partiye geçiş takvimi gibi konular konuşuldu.

Partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi için 27-28 Temmuz tarihleri öne çıkarken CHP'den istifalar konusunda ise şimdilik; 80 kişilik PM'de 3-4 kişinin istifa edeceği, geri kalanların partiden ayrılmayacağı öğrenildi.

Bununla birlikte eski yönetimin göreve iadesi halinde, karar verici üçte ikilik kısmın CHP içinde kalmasının amaçlandığı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Öte yandan Belediye başkanlarının istifasına ilişkin ise CHP'den toplu bir kopuş süreci yaşanmayacağı ve belediye meclisindeki dengenin gözetileceği konuşuluyor. İl başkanları, PM ve MYK ile süreci görüşen Özel yarın kapalı grup toplantısına başkanlık edecek ve milletvekilleriyle de görüşecek. Sürece ilişkin nihai toplantının ise Cuma günü yapılacağı öngörülüyor.

'AĞUSTOS, EYLÜL'DE YAPACAĞIZ'

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Partinin teknik kurulumunu milletvekili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Bir sıkıntımız yok" dedi. Kaç milletvekilinin katılacağına yönelik soruya ise Özel "Cuma'yı ya da Pazartesi'yi görelim, hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi.

BUTLAN YÖNETİMİ: 'BAŞKANLAR CHP'DE'

CHP'de mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası göreve gelen yönetim ise belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun partiden istifa etmeyeceğini ve bu isimlerin CHP ile yola devam etmek istediklerini dile getiriyor.