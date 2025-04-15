Özgür Özel kürsüden duyurdu: İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen TÜGVA'cı Doç. Dr. Yasin Çetin’in 'CV’sini açıklıyoruz!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:34

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:19

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin tartışmalar sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diploma iptali için referans aldığı “komisyon raporunda” imzası bulunan üç kişiden biri olan akademisyen ve tiyatrocu Doç. Dr. Yasin Çetin’in, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) mensubu ve eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmış, üç kişilik komisyonda hiçbir hukukçunun olmaması ise dikkat çekmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugün TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin verdiği mesajlarda Cumhuriyet'in gündeme getirdiği "Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı" haberine referans vererek "Diploma iptalinin altında imzası olanları tek tek irdeliyoruz. Bakın, bir tanesini kazıyınca konservatuvar hocası. Kazıyorsun, Sakarya Belediyesi'nde Kültür Daire Başkanı. Kazıyorsun, TÜGVA... TÜGVA eğitmeni!" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının ardından, daha önce İBB dahil pek çok belediye ile ortak iş yapan akademisyenin mevcut görevine kadar hangi görevlerde bulunduğu tekrar gündeme geldi.

İBB'YE ELEŞTİRİ

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tamamlayan Çetin, doktora eğitimini ise 2022 yılında Işık Üniversitesi'nde tamamladı. Bu süreçte iktidara yakın kurumlar tarafından düzenlenen pek çok etkinlikte de konuşmacı olarak yer alan Çetin, farklı etkinlikler kapsamında çok sayıda belediyeyle iş yapmasıyla birlikte 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın repertuvar kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çetin'in 31 Mart'ta yapılan 2019 Yerel Seçimleri'nden çok kısa bir süre önceye kadar İBB etkinliklerinde de yer aldığı görüldü. 2019 yılında görev süresimim dolmasının ardından görevinden ayrılan Çetin, 2021 yılında ise yandaş Yeni Akit’e açıklama yaparak Şehir Tiyatroları'nın repertuvar değişikliğine gitmesi üzerine İBB'yi eleştirmişti.

AKP'Lİ BELEDİYELERDE DANIŞMANLIK GÖREVLERİ

2010'lu yıllar boyunca Çetin tarafından yazıp yönetilen pek çok oyunun Kültür Bakanlığı katkılarıyla sahnelendiği görülürken İBB'den ayrıldıktan sonra doktora eğitimine devam eden Çetin, bu süreçte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürü olarak atanırken daha sonra Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 2020 yılında dönemin Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin kültürden sorumlu danışmanı olduğu da açık kaynaklara yansıdı.

2022 yılında doktorasını tamamlamadan önce 2020 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak Çetin'in doktora eğitimini tamamladıktan sonra kısa süre içinde pek çok farklı üniversitede kısa süreli çalışması da dikkat çekti. 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Çetin, 2023'te de Haliç Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 2024'te İstanbul Üniversitesi'ndeki aktif öğretim görevlisi görevine başladı.

Çetin'in aynı zamanda, 20 Ekim'de hayatını kaybettiği öne sürülen Fethullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in şiirlerinin bestelendiği Göklerin Titreyişi isimli albümün aranjörlüğünü ve yönetmenliğini yapan Umut Mürare ile ortak çalışmaları da olduğu ortaya çıktı. Çetin'in yönettiği ve Tekamül Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı "Ben Vecihi Hürkuş" adlı tiyatro oyunu bu çalışmalardan bir tanesi.