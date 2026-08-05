Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin ilk dört kanun teklifi belli oldu

Siyasetteki yeni yapılanma süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine resmi yasama faaliyetleriyle yansımaya başladı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla YENİ Parti'nin meclise sunduğu ilk kanun tekliflerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Günaydın'ın "Yeni Parti’nin ilk dört kanun teklifi" notuyla yaptığı paylaşımda şu başlıklar sıralandı:

Siyasi Etik Asgari Ücretin Artırılması Şehit ve Gazi Yakınları Askeri Sağlık Sistemi

Yeni Parti’nin ilk dört kanun teklifi;

1- Siyasi Etik,

2- Asgari Ücretin Artırılması,

3- Şehit ve Gazi Yakınları,

4- Askeri Sağlık Sistemi.. pic.twitter.com/I3cnr10zgi — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) August 5, 2026

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti, yasama organındaki ilk somut adımlarını atmış oldu. Özgür Özel'in "YENİ Parti Genel Başkanı" sıfatıyla TBMM'ye sunduğu bu yasa tasarıları, partinin meclisteki ilk resmi faaliyetleri olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Günaydın tarafından kamuoyuna duyurulan bu teklifler, partinin ilk etapta ekonomi, siyasette yozlaşmanın önüne geçilmesi, şehit/gazi hakları ve kapatılan askeri hastanelerin durumu gibi kritik başlıkları önceliklendirdiğini gösterdi.