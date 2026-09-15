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Özgür Özel 'milletin gündemi belli' dedi: O çarpıcı örneği paylaştı! 'Bu kara düzen...'

Özgür Özel 'milletin gündemi belli' dedi: O çarpıcı örneği paylaştı! 'Bu kara düzen...'

15.09.2026 20:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel 'milletin gündemi belli' dedi: O çarpıcı örneği paylaştı! 'Bu kara düzen...'

YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından telefonların vergilerine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı. Özel "Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor" ifadelerini kullandı.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından telefonların vergilerine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Özel şunları yazdı: 

"Milletin gündemi belli:

Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu…

Bir örnek: http://akpden.net’te satılık!

Sepete ekliyorsun: 112.000 ₺

Kasaya gidiyorsun: 230.000 ₺

Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti.

Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor.

KARA düzeni değiştireceğiz.

Milletin YENİ düzenini kuracağız."

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