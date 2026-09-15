Özgür Özel 'milletin gündemi belli' dedi: O çarpıcı örneği paylaştı! 'Bu kara düzen...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından telefonların vergilerine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Özel şunları yazdı:
"Milletin gündemi belli:
Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu…
Bir örnek: http://akpden.net’te satılık!
Sepete ekliyorsun: 112.000 ₺
Kasaya gidiyorsun: 230.000 ₺
Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti.
Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor.
KARA düzeni değiştireceğiz.
Milletin YENİ düzenini kuracağız."
Milletin gündemi belli:— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 15, 2026
Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu…
Bir örnek: https://t.co/rw9HYTEEeY’te satılık!
Sepete ekliyorsun: 112.000 ₺
Kasaya gidiyorsun: 230.000 ₺
Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti.
Telefon katlanıyor ama millet… pic.twitter.com/kZLzubmUwZ