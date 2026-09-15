Özgür Özel 'milletin gündemi belli' dedi: O çarpıcı örneği paylaştı! 'Bu kara düzen...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından telefonların vergilerine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Özel şunları yazdı:

"Milletin gündemi belli:

Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu…

Bir örnek: http://akpden.net’te satılık!

Sepete ekliyorsun: 112.000 ₺

Kasaya gidiyorsun: 230.000 ₺

Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti.

Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor.

KARA düzeni değiştireceğiz.

Milletin YENİ düzenini kuracağız."