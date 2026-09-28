Özgür Özel'den Erdoğan'a jet 'fon skandalı' yanıtı: 'Hiç lafı eveleyip geveleme... Yakalandınız!'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özel şunları yazdı:

"Ey Erdoğan;

Hiç lafı eveleyip geveleme…

YAKALANDINIZ!

Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinden 2 lira çıkmadı.

Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı.

Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı?

Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir.

Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir.

Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin."

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur.

Kimse bizi, başkalarıyla karıştırmasın.

Kimse bizi, milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz.

Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir:

Biz, ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.

Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark, işte budur.

Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise, bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.

Bu konudaki kararlılığımızı, şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.

Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde, yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır.

Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.