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Özgür Özel, partisinin kararını açıkladı: 'Yerimizi alacağız'

Özgür Özel, partisinin kararını açıkladı: 'Yerimizi alacağız'

30.09.2026 20:11:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, partisinin kararını açıkladı: 'Yerimizi alacağız'

YENİ Parti lideri Özel, milletvekilleriyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık toplantısının ardından "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız" dedi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık toplantısının ardından "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık için bir araya geldiği toplantı sonrası milletvekilleriyle toplu fotoğraf çekildi.

Ardından açıklama yapan Özel, "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.

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