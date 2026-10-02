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Özgür Özel Rize'de: Selden zarar gören esnafı ziyaret etti

Özgür Özel Rize'de: Selden zarar gören esnafı ziyaret etti

2.10.2026 09:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel Rize'de: Selden zarar gören esnafı ziyaret etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'nin Pazar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel ve su baskınlarından zarar gören esnafı ziyaret etti. 10 Mart Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Özel, esnafla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize ve Artvin'i kapsayan Karadeniz programına Rize'nin Pazar ilçesinden başladı.

Özel, sabah saatlerinde selden zarar gören 10 Mart Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Özel'in Pazar ziyareti, daha önce açıklanan programında da “sel sonrası ziyaret” olarak yer almıştı.

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SELDEN ZARAR GÖREN ESNAFLA BULUŞTU

Pazar'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle çok sayıda iş yeri zarar görmüştü. Bölgedeki esnaf, zararlarının karşılanması ile vergi, SGK ve çek ödemelerinin ertelenmesi gibi taleplerde bulunmuştu.

Özel, 10 Mart Caddesi'ndeki ziyaretinde selden etkilenen esnafla bir araya geldi.

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ESNAFLA KAHVALTI YAPTI

Esnaf ziyaretinin ardından Özel, 10 Mart Caddesi'ndeki esnafla kahvaltı yaptı.

Özel'in Rize programının ardından Artvin'e geçmesi ve saat 14.00'te Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşması planlanıyor. 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Rize #yeni parti

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