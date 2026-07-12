Özgür Özel: Savcılarla, 'Şu isimlere tutuklama istenirse yapabilecek misin' deyip mülakat yapıyorlar

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezileri programı kapsamında bugün Niğde'de.

Sabah saatlerinde Ulukışla Beyağıl köyü kiraz bahçesinde emekçilerin ve üreticilerin sorunlarını dinleyen Özel, daha sonra Yeni Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYDUM"

Programını sürdüren Özel, Halk Ekmek Fırını açılışına katıldı. Açılışın ardından ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel şöyle konuştu:

"Niğde'nin Çiftlik ilçesindeyiz. Arif Başkanımız ilçenin çok kıt kanaatleriyle çok önemli bir işi başardı. Burada da Mansur Yavaş Başkanın emeklerine, PM Üyemiz Erhan Güzel'in gayretlerine de teşekkür edelim. Çiftlik ilçemize bir halk ekmek fırını kazandırdılar. 20 bin kapasitesi var, günde 20 bin ekmek çıkıyor ve 7,5 TL'ye ekmek satılıyor.

Bugün burada bir kilo buğday satan, sattığı buğdayla bir ekmek alamaz durumdayken yani 16 lira fiyat açıklandı, 13 liraya buğday alıyorlar, 7,5 liradan halka ekmeğin sunulması çok önemli bir başarı. Bunu büyük şehirler yapıyor, gurur duyuyoruz. Bazı büyük ilçelerde görüyoruz ama Çiftlik ilçesi gibi mütevazi bir ilçenin hem kendisine hem etrafındaki beldelere, köylere katkı sağlayacak böyle bir hizmet vermesinden çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

"KİMSENİN ENGELLEMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Genel Başkan olduğumda çok önemli hedefler söylemiştim. Mesela bin kreş hedefi vardı. Butlan atandığı güne kadar 790 kreşimiz açılmıştı. 100 tane öğrenci yurdu hedefimiz var. Butlan atandığı güne kadar 77 öğrenci yurdumuz açılmıştı. Halk lokantalarında hedef 100'dü, 175'lere geldik, halk marketlerde hedef 100'dü, 160'ların üzerine çıktık. Bu hizmet odaklı yürüyüşümüzü kimsenin engellemesine izin veremeyiz.

Belediye başkanlarımız destek veriyorlar, her anlamda bizimle birlikte olduklarını söylüyorlar. Biz de onlara şunu söylüyoruz: Birinci vazifemiz millete karşı. Çünkü ilk seçildikleri gün millet onlara şehrin, kentin, beldenin, ilçenin altın anahtarını vermedi. CHP iktidarının altın anahtarını verdi. Onlar başarırsa biz başaracağız.

Bugün burada Başkandan bahsedince bütün bir Çiftlik halkının övgü dolu sözlerini, alkışlarını gördükçe burada hijyenik şartlarda günde 20 bin ekmeğin böyle üretildiğini gördükçe, kendisinin şahsında Türkiye’deki bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

"YAPILAN SALDIRI TAMAMEN SİYASİ"

CHP'nin yapmış olduğu bu hizmetlerden gurur duyarken bir yandan 16 aydır Ekrem İmamoğlu'nun niçin tutuklu olduğunu da buradan anlıyoruz. Çünkü CHP bu icraatlarla iktidara yürüyor. Yapılan hizmetlerin hepsi CHP'yi iktidara yaklaştıran hizmetler. Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırının da Hüseyin Can Güner'e yapılan saldırının da tamamen siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ankara'da çok uzun süredir 'Ankara'daki belediyelere operasyon yapın' baskısı vardı. Ankara'nın önceki cumhuriyet başsavcısı, başsavcı vekilleri ve tüm savcılar, hiçbirisi CHP'li değildi. Ama iktidar talimatıyla operasyon yapan insanlar değildi ve diyorlardı ki 'Belediyelerin nasıl denetleneceği belli.' Belediyeye bir iddia varsa ya da iddiaa olmasa da rutin denetimle müfettiş gider belediyeyi denetler, bir şey bulursa sorar yanıtını arar. Tatmin olmazsa raporunu yazar, suç duyurusunda bulunur. Belediye başkanının yargılanıp yargınlanmayacağına İçişleri Bakanlığı karar veriyor, o da AK Parti'de. Bu usulün izlenmesi lazım.

"KAYDA GEÇİRİP BU KİŞİLERİ TUTACAĞIZ, YARGILANACAKLAR"

Ancak ve ancak bir belediye başkanı suç üstü rüşvetle yakalanırsa o zaman savcılık böyle işler yapabilir. Zaten yakalananı biz de partide tutmadık, tutmuyoruz. Bunları yapmayanları son kararnameyle kimini terfiyen Yargtay'a ama görevden uzaklaştırarak, kimini Türkiye'nin dört bir tarafına sürerek, görev yerlerini değiştirerek, utanılacak bir şey dünya hukuk tarihinde yok ama Ankara atamaların Akın Gürlek'in ekibi geldi yerleşti. İstanbul'dan bir başsavcı yardımcısını Ankara'ya başsavcı yaparak, bütün başsavcı vekillerini kendilerine göre diyazn ederek bir operasyon imkanı yarattılar.

Geçtiğimiz günlerde bir savcıya 'Seni Asliye Hukuk Mahkemesi'ne görevlendireceğiz, Sulh Ceza Mahkemesi'ne görevlendireceğiz. Yarın önüne geldiğinde şu şu isimleri tutuklama istenirse yapabilecek misin' deyip 'Suç varsa, kanıt varsa' diyene 'Sana bunu tutukla dendiğinde gözünü kırpmadan tutuklayabilecek misin' diye mülakat yapıyorlar Ankara'daki atamalar için. Şimdi yeni görev dağılımları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili şu anda Meclis’te görevli bir milletvekilinin bir yakınına bunu sorulduğunu, birinci ağızdan duyduk.

Eğer bunu isimli, cisimli söyleyecek bir noktaya gelmeleri durumunda bütün Türkiye’ye, bütün dünyanın gözü önünde ilan edeceğiz. Bugün kendilerinin gelecekte tasarladıkları operasyonlara isim vererek, 'Önüne bu geldi, bunu alacak mısın' diye soruyorlar görevliler. Bunları bir noter marifetiyle atanması düşünülen savcının adı ve kendisiyle konuşulan kişi ve verdiği isimler, şunlar önüne geldiğinde çok önemli CHP'li siyasetçilerin isimlerini söylüyorlar, tutuklamada tereddüt edip etmeyeceğini soruyorlar. Noter kaydına geçireceğiz ve böyle bir işe gerçekleştirdikten sonra da milletimize arz edeceğiz.

Kendilerini ikna edebilirsek televizyonlarda çıkıp açıklayın. Belki şimdi size soruşturma açarlar. Çünkü reddetmiş teklifi, ‘Bana bir teklif yapıldı’ diyor. Ama kayda geçirip bu isimleri bu kişileri de tutacağız. Eninde sonunda bu siyasi operasyonlar, günü geldiğinde insanların özgürlükleri siyasi sebeplerle kısıtlandığı için gerçek soruşturma konusu haline gelecekler. Bunlar yargılanacak.

"BU BİLGİYE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Özel, "Birkaç ay önce ‘Sandığa atıyoruz, günü geldiğinde sandığı açıp hesabını soracağız’ demiştiniz. Bu anlattığınız şey sandığı attığınız şeylerden biri mi" sorusuna da "Bunu evvelsi gün daha bu yeni atamalardan sonra ve görev dağılımları yapılırken adeta mülakat yapar gibi, CHP'li siyasetçilerin ‘Önüne bunun dosyası geldiğinde, tutuklama istendiğinde bunu tutuklayacak mısın, yoksa tereddüt edecek misin’ diye mülakat tarzında soruyorlar kendisine, görev dağılımından önce. Bu bilgiye ulaşmış durumdayız. Bunu kayda geçirtiyorum" diye yanıt verdi.