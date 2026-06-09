Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya 20 bin lira tazminat ödeyecek

Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun CHP lideri Özgür Özel aleyhinde açtığı davayı kısmen kabul ederek Özgür Özel’in toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, Özgür Özel’in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin "Süleyman Soylu’nun kişilik haklarını ihlal ettiği" belirtildi. Bu kapsamda mahkeme, söz konusu paylaşımlar nedeniyle toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Soylu’ya ödenmesine karar verdi.

Öte yandan, Özgür Özel tarafından açılan karşı davanın da mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, geçen günlerde de Süleyman Soylu'nun Özgür Özel’e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasında Soylu lehinde karar vermiş ve Özel’in tazminat ödemesine hükmetmişti.