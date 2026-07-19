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Özgür Özel tarih vermişti: 'Yeni Parti' ismiyle marka başvurusu yapıldı

Özgür Özel tarih vermişti: 'Yeni Parti' ismiyle marka başvurusu yapıldı

19.07.2026 11:49:00
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Haber Merkezi
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Özgür Özel tarih vermişti: 'Yeni Parti' ismiyle marka başvurusu yapıldı

CHP'de Özgür Özel ve beraberinde hareket eden isimlerce kurulacağı iddia edilen 'Yeni Parti' için TÜRKPATENT'e resmi marka başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegelerin olağanüstü kurultay çağrısının karşılıksız kalmasının ardından Özgür Özel yönetiminin yeni parti hazırlıklarıyla ilgili olduğu öne sürülen bir ayrıntı ortaya çıktı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) dikkat çeken bir tescil başvurusu yapıldı. "Yeni Parti" ismiyle doğrudan yapılan bu resmi başvuru hamlesinin arka planında, Özgür Özel'in geçen günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamaları yer aldığı iddia edildi.

Kurulması beklenen olası yeni siyasi yapının takvimini ve hazırlık aşamasını paylaşan Özel, süreci şu sözlerle ilan etmişti:

"Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır."

TÜRKPATENT KAYITLARINDAKİ '17 TEMMUZ' AYRINTISI

TÜRKPATENT resmi kayıtlarının veri tabanına yansıyan bilgilere göre, doğrudan 'Yeni Parti' adıyla bir marka tescil başvurusu kayda geçti.

Resmi evraklarda yer alan veriler şu şekilde:

Marka İsim Kaydı: Yeni Parti

Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2026

Kayıt Dosya Numarası: 2026/092696

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Öte yandan Özgür Özel ve kurmaylarından ise başvuruyu doğrulayan bir açıklama gelmedi.

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