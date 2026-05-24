Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci görüşme

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci görüşme dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı vermişti. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Görüşmeyi bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde duyuran Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmenin kurultay tarihi ile ilgili olduğunu açıkladı.

"İKİŞER ARKADAŞIN GÖRÜŞMESİ PLANLANDI"

Emir, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu aşamada Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le, bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde bir iletişim olmuş ve özellikle kurultay tarihini belirlemek üzere bu iletişim sonucunda her iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın arkadaşlardan ikişer arkadaşın görüşmesi planlanmıştır. Ben de onlardan birisiyim.

Biz bu arkadaşlarımızla bugün öğlen saatlerinde bu sorunu nasıl aşabileceğimizi, kurultay tarihinin ne olabileceğini, en yakın kurultay tarihine nasıl ulaşabileceğimizi tasarlarken, konuşacakken, bunun planlamasını yaparken maalesef birileri bir yerlerden buldukları badigartlarla, mafyavari tiplerle gelip genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir."

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİLLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Emir, sabah saatlerinde partinin genel merkezine 'tahliye' talebi iddiası ile gelen Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere de tepki gösterdi.

Emir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey olmadığı gibi, tüm halkımızın da vicdanını sızlatmıştır. Biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Biz bu zorbalığa boyun eğmeyiz. Biz arkamızdaki milyonlarla, demokrasiye inanmış Türk halkı ile bu haksızlığa boyun eğmeyiz, bir adım geri atmayız. Elbette ki bir iletişim, bir uzlaşı, bir konuşma, en yakın kurultay tarihini belirlemek üzere bir iletişim gerekir.

Ama bunun yolu zorbalıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinden içeri girmek olamaz. Bunu tasarlayanlar, 'Burada bir olay çıksın, görüntüleri alalım, görüntüleri kanallarda yayınlayalım ve işte bakın Cumhuriyet Halk Partililer nasıl birbirine girdiler diye keyifle seyredelim' diyenler, bir de bu arada 'Birileri yaralansın, hatta Allah korusun can kaybı olsun da bunun üzerinden siyaset yapalım' diyenlerdir.

Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. Biz her zaman adaletten, haktan, hukuktan ama çok daha önemlisi demokrasiden ve o kaçırmaya çalıştıkları sandıktan yana olacağız. Bunun böyle bilinmesini ve bundan sonra da bizim genel merkezimize, bahçemize, kapımızın önüne yapılacak her türlü zorba girişimi de aynı şekilde püskürteceğimizi bilsinler"

İLK GÖRÜŞME

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında mutlak butlan kararının ardından ilk görüşme 22 Mayıs tarihinde yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, ise Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini partisinin genel merkezinde şu sözlerle açıklamıştı:

"Dedim ki, 'Sokağı görüyor musun, milleti duyuyor musunuz, bu partinin baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşındaki teyzemi, 15 yaşındaki evladı görüyor musunuz?, Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz?'

Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor, bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, siyasi partileri en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor, 'Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir' diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz diye?' Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz."