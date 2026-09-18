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Özgür Özel ve YENİ Parti heyeti, Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti

Özgür Özel ve YENİ Parti heyeti, Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti

18.09.2026 09:33:00
Güncellenme:
İHA
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Özgür Özel ve YENİ Parti heyeti, Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Özgür Özel, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve YENİ Partili milletvekilleri Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi.

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CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

Heyetin, tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmek üzere cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Bozbey ile gerçekleştirdiği görüşme devam ediyor.

Ziyaretin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

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