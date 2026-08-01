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Özgür Özel ve YENİ Partililer tutuklu belediye başkanları için Beylikdüzü'nde yürüyor

Özgür Özel ve YENİ Partililer tutuklu belediye başkanları için Beylikdüzü'nde yürüyor

1.08.2026 20:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel ve YENİ Partililer tutuklu belediye başkanları için Beylikdüzü'nde yürüyor

Beylikdüzü'nde 19 Mart 2025 operasyonlarının 500'üncü gününde yürüyüş gerçekleştiriliyor. Yürüyüşe YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda yurttaş katıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının üzerinden 500 gün geçti.

YENİ Partililer, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart 2025'te tutuklanan belediye başkanları için bugün Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü gerçekleştiriyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile beraber yürüyor.

6 MAYIS SAHNESİNDE SON BULACAK

Yüzlerce yurttaşın katılım gösterdiği yürüyüş Beylikdüzü Belediyesi önünde başladı. Yürüyüşün varış durağı ise Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Sahnesi olarak açıklandı.

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İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti

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