Özgür Özel ve YENİ Partililer tutuklu belediye başkanları için Beylikdüzü'nde yürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasının üzerinden 500 gün geçti.

YENİ Partililer, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart 2025'te tutuklanan belediye başkanları için bugün Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü gerçekleştiriyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile beraber yürüyor.

6 MAYIS SAHNESİNDE SON BULACAK

Yüzlerce yurttaşın katılım gösterdiği yürüyüş Beylikdüzü Belediyesi önünde başladı. Yürüyüşün varış durağı ise Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Sahnesi olarak açıklandı.