Özgür Özel, Yalova’da emeklilerle bir araya geldi: 'Türkiye'nin çilesini çekmeyecekler, sefasını sürecekler'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da emekli yurttaşlarla bir araya geldi. Özel burada yaptığı konuşmada, AKP iktidarında emeklilerin yaşadığı derin yoksullaşmayı örneklerle anlattı.

Özel konuşmasında sözlerine şöyle başladı:

“Değerli büyüklerim bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Yalova’dayız. Önce kivi üreticilerinin bahçelerinde onlarla bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Sonra süs bitkisi üreticileri ile bir araya geldik, onları dinledik. Burada İl Başkanımızın ifadesiyle 50 - 60 değerli emeklimizle bir araya gelip bir çay sohbeti yapmak planlanmıştı. Ama 500’ün üzerinde emeklimiz buraya koşup gelince… Burada siz varsınız, kapının önü ve yan taraf… Tabii onlara, size hitap etme meselesini masanın başında çay içme halinden bu hale dönüştürmüş olduk. Öncelikle hepinize gösterdiğiniz ilgi, alaka için, candan ve sıcak karşılamanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“103 YAŞINDAKİ EN YAŞLI ÜYEMİZ BURADA”

“Bir yandan da çok kıymetli büyüklerimiz var. Abdurrahman Amcam beni çok duygulandıran bir şey söyledi. 1946 yılında, Atatürk’le 1937’de görüşmüş ve 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmuş. Diyor ki ‘2026 yılında, 80 yıl sonra partiye yapılan bir kötülükten sonra istifa ettim, YENİ Parti’ye geçtim.’ 103 yaşında, partimizin en yaşlı üyesi olarak bugün burada. Ben konuşmanın sonunda kendisi kabul ederse, rozetimi kendisine hediye edeceğim. Oğluyla mesajlaştı. 16 yaş büyük oğlu var benden. Oğluna fotoğrafımızı yolladı. Oğlu 66 yaşında ve benim babasıyla fotoğrafımı istemiş. Bu tip duygusal buluşmalar ne tarafa dönsek oluyor. Hocam burada; ben doğmadan sekiz yıl önce Manisa’nın Çavuşoğlu Köyü’nde görev yapmış. Bizim Koldere kasabasının mahallesi olan Çavuşoğlu Köyü’nde görev yapmış beş sene boyunca. Ben doğmadan sekiz yıl önce oradaymış, beş sene görev yapmış. O ayrıldıktan iki yıl sonra annemle babam Koldere’de, yanındaki Mütevelli Ortaokulu’nda görev yaptılar. Burada değerli annem var, 90 yaşında. O da partimize üye olmak için gelirken küçük bir kaza geçirmiş yolda. Ama partimizin üyesi olmuş. Köy Enstitüsü mezunu emekli Öğretmen Kemal Hocamız burada. Bizim Manisa Kadın Kolları’ndan ablamız var. Adana’dan gelen var, Almanya’dan gelen bir ağabeyimiz vardı. Burada bizi karşılayan herkese çok teşekkür ederiz.”

“EMEKLİLER EN BÜYÜK HAKSIZLIK VE VEFASIZLIĞI YAŞIYOR”

“Değerli büyüklerimiz, tabii YENİ Parti her yaştan gencin partisi, her yaştan. 103 yaşında gencimiz de burada 90 yaşında genç kızımız da burada, partiye doğum gününde gelen, kayıt olan gençlerimiz de burada. Gençlik Kolları Başkanımız burada. YENİ Parti, Türkiye’nin yeni umudu. Bu iktidar partisinin emekliye neler yaptığını ben Genel Başkan olduğum günden beri yerel seçim mitinglerinde, 105 mitingte emeklileri konuştum. Sonra 116 miting yaptık. Partimize, Ekrem Başkan’a yapılan haksızlıktan sonra, darbeden sonra 19 Mart’tan sonra. Her birinde emeklileri konuştuk. Şu anda burası 35’inci il ziyaretimiz, 21 Mayıs’ta uğradığımız büyük haksızlıktan sonra. Ve emeklilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Hiç şüphe yok Türkiye’deki emekliler, dünya siyaset tarihinde bir toplum kesimine yapılan en büyük haksızlıkla ve vefasızlıkla karşı karşıyalar.”

“PROGRAMDA EMEKLİYE BİR, ARDINDAN 1,5 ASGARİ ÜCRET YAZIYOR”

“Recep Tayyip Erdoğan 1974’te, ‘İlk maaşımı aldım’ dediği gün aldığı o maaşı 9 buçuk çeyrek çeyrek altın alıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini iktidara getirdiği gün Türkiye’de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Recep Tayyip Erdoğan o günden bugüne ülkeyi yönetiyor ve maalesef bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altını zor alıyor. Öyle bir durumdayız. YENİ Parti’nin programında yazıyor, emekli maaşı, asgari ücretin altında olmayacak. Önce 1 asgari ücret olacak ve sonra 1,5 asgari ücret olacak. ‘Yapabilir misin?’ diye soruyorlar. Tayyip Erdoğan gelmeden önce 1,5 asgari ücret alıyordu zaten emekliler. Maalesef bunlar emeklilere büyük bir haksızlık, büyük bir vefasızlık yaptılar. Ve şu anda Türkiye’de en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Yani herkesi en aşağıda birleştirmeye çalıştılar. Her kademeden emeklinin derdi büyük. Ama ümit ediyoruz YENİ Parti iktidar olduğu dönemde önce 1 asgari ücret, zaten temel kuralı şu. YENİ Parti iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Devlet esnafa diyor ki ‘Asgari ücretin altında maaş verirsen tepene binerim.’ Ama kendisi emeklisine asgari ücretin altında maaş veriyor. Yetimine, duluna, engellisine, şehit ailesine asgari ücretin altında maaş bağlıyor.”

“ÇİLESİNİ ÇEKMEYECEKLER, SEFASINI SÜRECEKLER”

“YENİ Parti’nin iktidarında hiçbir maaş, asgari ücretin altında olmayacak. Asgari ücret 1 yıl alınan ve 1 yıl sonra kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret noktasına gelecek. Ve herkesin ama herkesin yıllarca bu ülke için emek vermiş, dirsek çürütmüş, elleri nasırlanmış herkesin hak ettiği gibi bir yaşamı olacak. Sadece maaşla da değil hem sağlık hizmetleri ile şimdi şunu biliorsunuz, hastanede ayrı para, eczanede ayrı para, maaştan ayrı kesiliyor para. ‘İlacın en ucuzunu vererim, o yok, arasındakinin farkını senden isterim.’ Bunların tamamını ortadan kaldıracağız. Teyzem diyor ki ‘Günlerce telefon başına randevu bekleniyor, aylar sonrasına randevu veriliyor.’ Koca koca şehirlerde yani Sinop’a gidiyorum ‘şu uzmanı eksik.’ Bir başka şehre, Kastamonu’ya gidiyorum, ‘bu uzmanı eksik.’ Yalova’da devlet hastanesini sorsan bir başka uzman yok. ‘Binalar büyük’ diyor ‘İçinde sağlık personeli yok.’ O yüzden biz bütün gücümüzle hem sağlık sorunlarını hem maaş sorununu hem diğer sosyal yaşamda yani Almanya’nın, Avrupa’nın emeklileri emekli maaşlarıyla Türkiye’de tatil yapıyorlar, bizim emeklimiz evladının yanına gelemiyor tatilde. Kendisi memleketine gitmek istiyor, gidemiyor. Memleketin hiçbir güzelliğinden istifade edemiyorlar. Biz, Türkiye’yi emekliler için çile çekilen bir yer olmaktan çıkarıp hem emeklileri bir kez daha toplumun baş tacı hem de Türkiye’yi emekliler için çile çekilecek değil, yaşanan güçlüklerden sonra sefası sürülecek bir yer haline getireceğiz. Size söz veriyoruz.”

“PARTİMİZİN KURULUŞ TALİMATI MİLLETTEN GELDİ”

“Zaten birazdan da çıkacağız, yürüyeceğiz. Biz yürürken yolu millete sorduk. Millet dedi ki ‘İlk önce mücadele et’, ettik. Sonra dedi ki ‘Bu kötülükle mücadele et, sonuç vermeyecek. Yeni bir yol açalım’, yeni bir yol açtık. Yeni bir parti kurduk. Partimizin kuruluş talimatı milletten. Partimizin adını millet koydu. Partimizin otobüsünü bile, ‘Teyzem sağ olsun’ diyorum ya, millet aldı. Partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu. İnşallah milletimizle hep birlikte iktidara yürüyeceğiz, bu seçimleri kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye çapında partimizin en yaşlı üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nde 80 yıl kayıtlı kalıp, partimize yapılan butlan kötülüğü ile birlikte istifa edip YENİ Parti’ye geçen üyemize kabul buyurursa kendi rozetimi hediye ediyorum.”