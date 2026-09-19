Özgür Özel, Yalova'dan iktidara meydan okudu: 'Günü gelince avucunuzu yalayacaksınız'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla birlikte Yalova Gazipaşa Caddesi’nde yürüdükten sonra toplanan kalabalığa hitap etti. YENİ Parti lideri Özel, öncesinde partisine katılan Subaşı Belde Belediye Başkanı Turan Canbay’a rozetini taktı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, “Değerli Yalovalılar, bugün kışa gelirken, yazdan sonra Yalova’nın en güzel günlerinden bir tanesinde sabahın erken saatlerinde önce bir kivi bahçesinde dertleri dinledik. Gördük ki umut yenidedir, YENİ Parti’dedir. Sonra gittik, çiçek üreticileri ile bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik, kendimizi anlattık. Gördük ki umut yenidedir, YENİ Parti’dedir. Biraz önce 50 kadar emeklimizle bir çay bahçesinde sohbet yapacağız dediler. Gittik, gördük ki 500 emeklinin bizi beklediğini gördük. Tarihte görülmemiş bir haksızlığa uğrayanlar, bu memleket için elleri nasırlanan, dirsekleri çürüyen, gözlük camları büyüyen ve emekli olunca dünya siyaset tarihinin en büyük haksızlığına, en büyük vefasızlığına uğrayan emeklilerimizle kucaklaştık. Onların da umudu yenidedir, YENİ Parti’dedir” dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

“BU HAKSIZLIĞIN ADI, AK PARTİ’NİN KARA DÜZENİDİR”

“Recep Tayyip Erdoğan 1974 yılında sigortalı olmuş. Kendi söyledi, dedi ki ‘Emekçi arkadaşlarım ben de ilk maaşımı aldığımda sizin sıkıntılarınızı çekiyordum.’ Dedim ‘Yalan. Doğru değil. Dönüp bakacağım.’ Döndüm baktım, 1974’te sigortalı olmuş. 1974’te ilk ödenen maaşı bin 200 liraymış. Döndüm baktım, o tarihte çeyrek altın 128 liraymış. Bu devlet, Karaoğlan, Ecevit ona ilk asgari ücretini ödediğinde 9,5 çeyrek altın alıyormuş, bugün onun verdiği asgari ücretle 2,5 çeyrek altın alınıyor. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. Onun için bugün iktidara geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekli 2 çeyrek altın alıyorsa, 7,5 çeyrek altın alan asgari ücretli bugün 2,5 çeyrek altın alıyorsa; bu haksızlığın adı AK Parti’nin kara düzenidir. Bu düzeni değiştirecek YENİ Parti.”

“KÖPRÜYE GEÇİŞ GARANTİSİ DEĞİL, ÇİFTÇİYE GEÇİM GARANTİSİ VERECEĞİZ”

“Yalova’da ayrı ayrı konuştuk ama örneğin kivi üreticileri, 1989’da başlamış burada kivi üretmenin denenmesi. Ne güzel bir iş, Çin’den ürün gelmiş, Yalova’da yüksek verimle yetişmiş, yıllarca para kazandırmış. Ama ne zaman son 19 yılda her gün güçlükler artmış, geçen sene İran’dan izinsiz, kaçak kivinin gelmesine göz yumulmuş. Ve bugün burada 90 liraya satılacak kivi, 40 lira olmuş.

Borçlar büyümüş, faizler büyümüş ve üreticiler en sıkıntılı günlerini yaşamış. Tarımın neresine bakarsanız; Bursa’da incirde, şeftalide, erikte, Manisa’da üzümde Rize’de çayda, Trabzon’da, Ordu’da, Giresun’da fındıkta, Gaziantep’te fıstıkta, İç Anadolu’da, Trakya’da buğdayda hububatta herkes perişan. Bu çünkü bu ülke kanununda yüzde 1 yazan desteklemenin, bütçe yaparken beşte birini koyduğu için bu hükümet; yine bu ülkeden mazot fiyatları yatla, kotrayla gezene ÖTV’siz, KDV’sizken, traktöre koymaya gelince vergi alındığı için, doğru ürüne doğru yönlendirme yapılmadığı için, Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldığı, plansız üretim olduğu için, çiftçinin kendi kuruluşlarının içi boşaltıldığı için, kartellere yalnız bırakıldığı, terk edildiği için çiftçi tarihinin en kötü günlerini yaşamaktadır.

Yalova’dan bir kez daha söylüyoruz ki AK Parti’nin karar düzenine inat, YENİ Parti’nin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz, geçim garantisi. Bunun adı, bu geçiş garantisi, geçim garantisinin adı; doğru ürüne yönlendirme, taban fiyatın altındaki işlemi kati suretle yasaklama, cezalandırma, ürüne devlet güvenceli alım garantisi, ihracat ürününe karteller karşısında destek verme garantisi ve Türkiye’de artık gıda enflasyonunun belinin kırılması, bir yandan da çiftçinin yeniden desteklenmesi, AK Parti’nin kara düzenine karşı YENİ Parti’nin halkı, milleti, devleti koruyan yeni düzenidir. Bunu herkes böyle bilsin.”

“YENİ PARTİ MUHALEFETLE YETİNMEYENLERİN PARTİSİDİR”

“YENİ Parti’nin kapısı herkese açık. Biraz önce 103 yaşında, 1946’da CHP’ye üye olup, 80 yıl kalıp, partimize yapılan kötülükle ayrılıp YENİ Parti’nin üyesi olan 103 yaşındaki Abdurrahman amcama taktık. Dün 18 yaşını doldurmuş YENİ Parti üyesi olmuş kardeşime rozet taktık. YENİ Parti her yaştan gençlerin partisidir. Her yaştan gençlerin. YENİ Parti bilhassa ev kadınlarından partisidir. YENİ Parti ev kadınlarına da bir büyük umut olmuştur. YENİ Parti’nin programında her mahalleye kreş vardır. Her kadına istihdama katılma şansı vardır. Kreş yapamadığın, iş bulamadığın ya da çocuğuna, engellisine, hastasına bakıyor diye evde kalan kadının, ev kadınının geride kalmasına, umudunu kaybetmesine izin yoktur. YENİ Parti ev kadınlarını sigortalı bir işe kavuşturmuyorsa sigorta primini devlet yatıracak ve tüm kadınlar emeklilik hakkına sahip olacaktır. Geçen hafta Ardahan’daydım. Bir köydeydim. ‘Beş çocuğu eşimle büyüttük, şimdi birine evlendirmeye cesaret edemiyoruz, kendilerine bakamazlar’ diyen bir teyze dedi ki, ‘Özgür Bey, evladım YENİ Parti iktidar olduğunda yakını olanın, dayısı olanın değil, arkada kalanın öne geçeceği bir düzen kursun’ dedi. Arkada kalanın. YENİ Parti kimseyi geride bırakmayan, arkadaşlarını satmayan, iktidarın kayığına binmeyen ve muhalefetle yetinmeyenlerin partisidir. Biz YENİ Parti’yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk.”

“MUHALEFET OLMAYI KABUL ETSEYDİM, ÖNCEKİ GÖREVİMDEYDİM”

“YENİ Parti’de her görevin bir dönem sınırı vardır. Milletvekilliğinde iki dönem sınırı vardır, parti içi görevlerde üç dönem sınırı vardır. Genel Başkan hepsine tabiidir, ama esas bir sınırlamaya tabiidir. YENİ Parti’nin Genel Başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa, o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır. 2023’te, 4-5 Kasım’da bunu söyledim. Beş ay sonra girdiğimiz seçimde o günkü partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. O günkü partimiz AK Parti’yi kurulduğu günden bu yana ilk kez yendi. Buradan söylüyorum. Yapılacak seçimlerde muhalefet olmayı kabul etseydim, önceki görevimdeydim. Ne butlan gelirdi, ne üstümüze sırtlanlar saldırabilirdi. Ama YENİ Parti muhalefeti reddedenlerin, iktidara yürüyenlerin partisidir.”

“YALOVA’NIN İRADESİNİ AK PARTİ’YE ESİR BIRAKMADIK”

“Burası Yalova. 2014’te 7-8 farkla seçimin bittiği, AK Parti’nin sonucu kabul etmediği, seçimleri iptal ettirdiği, benim de gelip kapı kapı çalıştığım ve sonra seçimi hep birlikte kazandığımız, ibret alınması gereken bir yer. Ama AK Parti Yalova’dan ibret almak yerine Yalova’nın iradesine kafa tutmayı tercih etmiştir. Belediye başkanlarımızla uğraşmıştır. İftiralarla onlara görevden uzaklaştırmıştır. Kendilerinin ihbar ettiği meselede onları suçlu gibi gösterip Yalova’ya geçen dönem çökmüştür. Ama ne siz ne biz Yalova’nın iradesini asla AK Parti’ye esir bırakmadık ve bu seçimlerde her iki Yalovalının birinin oyunu alarak Yalova’da tarih yazdık, yazmaya devam edeceğiz. Yazmaya devam edeceğiz. Ve şunu söylüyoruz. Yalova kimi diyorsa Yalova’yı o yönetecek. İstanbul kimi diyorsa İstanbul’u o yönetecek. Buna direnip İstanbul’da seçim iptal edenler, milletin demokrasi tokadından akıllanmadılar. Millete ‘Osmanlı tokadı atacağız’ diyenler milletten demokrasi tokadını yediler. Seçimleri 13 bin 600 farkla iptal edip ‘Haziranda geliyor Osmanlı tokadı’ diyenlere, millet ensesine demokrasi tokadı 806 bin farkla vurdu. Durmadılar, beş yıl kötülük yaptılar. Millet 1 milyon 150 bin farkla İstanbul’u tekrar Ekrem İmamoğlu’na emanet etti. Ama durmadılar, bu iradeye diklendiler. 19 Mart darbesini yaptılar. Ekrem Başkan’ı 1,5 yıldır içeride tutuyorlar.”

“GÜN GELİNCE AVUCUNUZU YALAYACAKSINIZ”

“Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Şimdi kendisi seçimleri atlatılacak bir engel, bir zorluk, bir sıkıntı olarak görüyor. Millet çıkmış 1,5 yıl sonrasına seçim tarihi söylüyor, hem de seçimleri erkene birazcık alıp onu aday yapacaklarının şimdiden yolunu yapmaya çalışıyor. Buradan böyle millete rağmen hesap yapanlara söylüyorum. Millete rağmen milletin vekilinin oyunu kendi cebinde çantada keklik sayanlara söylüyorum. Bu milletten ya kaçmayacaksınız karşımıza çıkacaksınız ya da o gün gelince avucunuzu yalayacaksınız, avucunuzu. Aydın’da kumpas kurdular, sokağa çıkamıyorlar, oyları yüzde 18’e düşmüş.

Yüzde 60’la Aydın’da milletin itirazı iktidarda. Millet sandık sabrı gösteriyor. Nerede milli irademize saldırdılarsa, millet bunun karşısında günü gelince defterlerini dürmek üzere sabır gösteriyor. Ben de canı sıkılan ve umutsuzluğa kapılan herkese söylüyorum. Ne kötülük yaparsa yapsınlar dimdik ayaktayız. Ama sizinle birlikteyiz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar o sandığa varacağız, o iktidarı alacağız. Kalabalıklarımızın, yürüyüşümüzün onları nasıl rahatsız ettiğini görüyoruz. Sürekli trollerle, sürekli saldırarak, kumpaslar kurarak bizimle uğraştıklarını görüyoruz. Aman nafile. Bilmedikleri bir şey var. Bilmedikleri bir şey. Bu millet birine sahip çıkarsa, bu millet bir partiye sahip çıkarsa, bu millet bir fikre, bir kadroya sahip çıkarsa; bu milletin kararını hiçbir kumpas, hiçbir kuvvet değiştiremez. Değiştiremeyecek.”

“YENİ PARTİ, TÜRKİYE’NİN DEMOKRATLARININDIR”

“Gördüğüm bu sevgiye, bu ilgiye, her birinizin bu mücadelesine minnettarım. Partimizi siz kurdunuz, adını siz koydunuz, bütçesini siz koydunuz. Sizinle birlikte adım adım iktidara yürüyoruz. Bu kent, Atatürk’ün ‘Benim memleketimdir’ dediği kenttir. Bu kent, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözbebeğidir, gözünün nurudur. Bu kent, Cumhuriyet’in nazar boncuğudur. Bu kent, ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin güzel kentidir. YENİ Parti’nin hem Yalova’da, hem Türkiye’de kapıları tüm demokratlara açıktır. Muhafazakar demokratlarla, geçmişte AK Parti‘ye oy versin - vermesin tüm muhafazakârlarla, tüm milliyetçilerle, Kürt demokratlarla, sosyalist demokratlarla, liberal demokratlarla yeter ki bu vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle, bayrağıyla, anayasasıyla, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’in kurucu değerleriyle sorunu olmayan tüm demokratlara kapımız açıktır. YENİ Parti onlarındır. Partide değil, başka partilerdeyse onlar da kardeş partimizdir. Eninde sonunda YENİ Parti, Gazi’nin istediği gibi bir ülkede iktidara gelecektir, eninde sonunda kötülüğü yenecektir. Buna inanıyorum, her birinize ayrı ayrı güveniyorum. İyi ki varsınız. Görebildiğimi gördüm. İsteyenle çektirebildiğim kadarıyla fotoğraf çektirdim. Dokunabildiğime dokundum. Ulaşmak isteyip ulaşamayan hakkını helal etsin. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Bütün Yalova’yı çok seviyoruz. Ayrı ayrı ilçeler, beldeler selam istiyor. Tüm beldelere, tüm ilçelere, Yalova’nın tüm güzel insanlarına yürekten selam söylüyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Hep birlikte yürüyelim arkadaşlar. Var mıyız? Var mıyız? Yürüyelim arkadaşlar.”