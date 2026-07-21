Özgür Özel 'yeni parti' kararını açıkladı: Butlan yönetimindeki Gürsel Tekin 'hafifledi'

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, bugünkü grup toplantıda yeni parti kararını resmen açıkladı.

ÖZEL: "AÇIK ARA FARKLA ANA MUHALEFET PARTİSİ OLUYORUZ"

Özel, grup toplantısında şunları söyledi:

"Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun yarattığı korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor, bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz."

Özel'in açıklamalarının ardından 'butlan' yönetiminde yer alan kayyım Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tekin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…"

Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri… — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) July 21, 2026

NE OLMUŞTU?

CHP’de 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve il yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmış; Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik geçici kurulu İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmıştı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle görülen davada ise mahkeme “mutlak butlan” kararı vermiş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayı geçersiz sayarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine atanmasının önünü açmıştı. Karar, CHP yönetimi tarafından üst yargıya taşınmıştı.