Özgür Özel YENİ Parti rozetiyle ilk kez canlı yayında! Kaç belediye başkanı geçecek sorusuna yanıt: 'Kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin'

Anadolu Kulübü'nde düzenlenen ilk toplantıda oy birliğiyle YENİ Parti Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, YENİ Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararıyla CHP'nin yönetimine atanan ekibin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Özel, "Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez." dedi. Ayrıca Özel, konuya dair MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur." değerlendirmesine de katıldığını ifade etti.

"Bu iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni siyaset anlayışını hedefe almıştı. O yeni siyaset anlayışı 31 Mart zaferini getiren siyaset anlayışıdır. Siyasette eşit temsili hedefleyen, üç kademede kadınların Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki temsilini eşit temsil noktasına getirmeye çalışan siyaset anlayışıdır. O siyaset anlayışı gençlere alan açan; yani sadece sözde "kapılar açık, gelin gençler" demeyen, işte İzmir’de kazandığı 29 belediyenin 14 tanesi gençlerden oluşuyor, 8 tanesi kadınlardan oluşuyor. Bu alanı gençlere açan, gençlere "gel ben siyaset yapıyorum yardımcı ol" demeyen, "gel siyaseti birlikte konuşalım, kurgulayalım, tasarlayalım, hayata birlikte gerçekleştirelim" diyen anlayıştır." diyen Özgür Özel, YENİ Parti'de de aynı anlayışı sürdüreceklerini vurgularken partinin hedefinin teki başına iktidar olmak olduğunu vurguladı.

YARGITAY 'MUTLAK BUTLAN' KARARINI İPTAL EDERSE NE OLACAK?

Yargıtay'ın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız."

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI YENİ PARTİ'YE GEÇECEK?

Yeni Parti'ye geçecek belediye başkanları hakkında konuşan Özel şunları söyledi:

"Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."

"GELME DİYORSUN 200 BELEDİYE GELİYOR, DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ"

Yeni Parti'nin kurucuları olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılma ihtimali hakkında konuşunda Özel şöyle dedi:

"Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar?"

"ÖZEL'İN YANINDA DURMUYOR, DEMOKRATİK SİYASETİN YANINDA DURUYOR"

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'nin hazine desteği almasına ilişkin olarak yaptığı açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Devlet Bey, Cumhur İttifakı'nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan'ın yanında, arkasında. Devlet Bey Yeni Parti'nin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor; demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Devlet Bey bunu da tespit etmiş."

"BÜTÜN PARA BUTLANDA KALDI"

Üye kayıtları ve bağışlar konusunda konusunda konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Önce ilçe teşkilatlarının kurulması gerekiyor, hukuken bu böyle. Kimin hangi ilçeden kayıt olacağının tespiti için bu gerekiyor. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı."

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYACAĞIZ"

YENİ Parti'yi kurmadan önce CHP'ye veda ederken kullandığı "Unutkan olmayacağız." sözleri ile ilgili de konuşan Özel, "Şundan herkes emin olsun, tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda, iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız." dedi.

Özel, butlancıları asla affetmeyeceklerini ifade ederken iktidar oldukları zaman kendilerine yaranmaya çalışmalarına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

"BENİM DAHİ ROZETİ ÇIKARIRKEN GIRTLAĞIM DÜĞÜMLENDİ"

CHP'den istifa süreci hakkında konuşan Özel, şöyle dedi:

"Bugünlerde CHP'de mecburan kalan ama ağlaya ağlaya kalanlar var. Benim dahi rozeti çıkarırken gırtlağım düğümlendi. Hepimiz ağlaya ağlaya geldik. Butlandan yana olmayan ve orada kalanlar var. O arkadaşları aynı kefeye koymuyoruz. Orada 18-19 kişi dışında geri kalan arkadaşlara aynı muameleyi yapmak mümkün değil."

"YÜZDE 40'LARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUM"

Eylül ayında Yeni Parti kurultayını tamamlamayı planladıklarını belirten Özgür Özel, mevcut durumda Yeni Parti'nin olası baskın seçime giremediğini belirtirken ikinci bir partiyi de yedekte tuttuklarını ifade etti.

Yeni Parti'nin seçimlerde nasıl bir performans gösterebileceği sorulan Özel şöyle dedi:

"Yeni partimizin temel motivasyonu iktidar olmaktır, iktidar olacağız ki herkesi kurtaracağız. Başka bir çaresi yok bunun. Yeni Parti eğer kendini doğru anlatır, milletin beklentilerini doğru karşılar ve bundan sonraki süreçte halk da onu sahiplenmesini sürdürürse yüzde 40'ların üzerine çıkacağını görüyorum."

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