Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, "Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle X hesabından bir video paylaştı.

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Özel, paylaşımına şu notu düştü:

"'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim

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