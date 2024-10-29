Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:13

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle X hesabından bir video paylaştı.

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Özel, paylaşımına şu notu düştü:

"'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."