Özgür Özel'den 'Madımak' ve 'Başbağlar' açıklaması: 'Önerge vereceğiz'
CHP lideri Özgür Özel, "Belki Madımak ile Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nın 31. yıldönümündeki anma töreninde konuştu.
"ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEĞİZ"
Özel, Meclis’te Başbağlar Katliamı’na ilişkin araştırma önergesi vereceklerini belirterek, “Biz geçtiğimiz günlerde de Madımak'a CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştik. Acıları yarıştırmak dönemi bize çok şey kaybettirdi" diye konuştu.
Özel şunları söyledi:
"Herkesin ötekinin hakkına sahip çıkması lazım. Bu ülkede işçinin alınterinin rengi olmaz bir de anaların gözyaşlarının rengi olmaz. Biz üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Diğer partilerle diyalog kuracağız. Belki Madımak ile Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir. Bunu da değerlendireceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz."
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