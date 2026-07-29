'Paralı figüran' haberi: BirGün çalışanları ifade verdi

Butlan CHP’sinin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haberle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadeleri alınmaya başladı.

GÜRSEL TEKİN "ŞİKAYET" ETMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde soruşturma açmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır" denilmişti.

BİRGÜN ÇALIŞANLARI İFADE VERDİ

Gelişmelerin ardından BirGün çalışanları ifadeye çağrılmıştı.

Haberi ortaya çıkaran muhabir Ebru Çelik, BirGün WEB Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, ifade vermek üzere bugün Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na geldi.

Ebru Çelik, Berkant Gültekin ve Uğur Koç'un savcılık ifadeleri tamamlandı.

Fotoğraf: BirGün

BİRGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öte yandan BirGün gazetesi, söz konusu haberin ardından yöneltilen suçlamalar ile ilgili hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.