'Paralı figüran' skandalında yeni ayrıntı: Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun programlarında çıkan genç Kılıçdaroğlu'nun töreninde…

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP genel başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde CHP’ye yeni üye katılım töreni düzenlendi.

BirGün muhabiri Ebru Çelik de dizi ve film setlerine figüran sağlayan bir cast ajansı aracılığıyla törene katılıp yaşananları haberleştirdi.

Törende cast ajansından oyuncuların yer aldığı ve bu kişilere tören öncesinde slogan pratiği yaptırıldığı aktarıldı.

Sözcü TV’ye konuşan bir kişi de törene cast ajansı aracılığıyla 950 TL karşılığında katıldığını ve Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini söyledi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA BOY GÖSTEREN İSİM DE TÖRENDE

Öte yandan BirGün muhabiri Ebru Çelik'in tören günü çektiği fotoğrafta arka planda görülen kişinin, daha önce Songul Karlı ve Nihat Hatipoğlu'nun televizyon programlarında da seyirci olarak yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Törendeki oyuncunun, geçmiş yıllarda Ali ismiyle Songül Karlı'nın sabah kuşağı programında ve Nihat Hatipoğlu'nun dini programında soru sorduğu videolar peş peşe sosyal medyada paylaşıldı.

CHP BUTLAN YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

BirGün'ün haberinde, üç farklı cast ajansı üzerinden çok sayıda kişinin törene dahil edildiği belirtilmişti.

Habere göre katılımcılar sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde toplandıktan sonra servis araçlarıyla tören alanına götürüldü. BirGün muhabiri Ebru Çelik de kendisine katılım karşılığında 950 TL ödeme yapılacağının bildirildiğini aktarmıştı.

BirGün'ün haberinin ardından CHP yöneticileri iddiaları sert ifadelerle reddetmiş, haberin gerçeği yansıtmadığını savunmuş ve hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

BirGün'den ise "Haberimizin sonuna kadar arkasındayız. BirGün’ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakarlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar" yanıtı gelmişti.