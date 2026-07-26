'Paralı figüranlarla' dolu salonda konuşan Kılıçdaroğlu: 'Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım'

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye alım törenine, cast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddia edildi.

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in figüranların arasına karışarak yaptığı habere göre, 3 farklı cast ajansından yüzlerce insan taşındı.

Atanmayan, işsiz kalan, iş bulamayan, emekli olan, yalnızca oyuncu olma ümidiyle cast ajansında çalışan figüranların birçoğu, CHP'nin etkinliğine değil, diğer gittiği işler gibi film, dizi, reklam setlerine figüran olarak çağırıldığını sandıklarını söyledi.

CAST AJANSINDAN GELENLERE "HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU" SLOGANLARI ATTIRILDI

950 TL'ye figüran olarak geldikleri Sarıyer'de servislerden indirilerek Kültür Merkezi'nin arka bahçesinde toplanan cast üyelerine, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganları ve hep birlikte alkış tutmaları, ıslık çalmaları söylenerek provalar yapıldı.

Habere göre, Kılıçdaroğlu’nun toplam 3 saatlik konuşması sırasında ajanstan gelenlerin salondan çıkmasına izin verilmedi.

KILIÇDAROĞLU: "PARAYLA SATIN ALINMAYACAK İNSANLAR LAZIM"

"Paralı figüranlarla" doldurulan salonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım" vurgusu yaptı, şu ifadeleri kullandı:

"Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bir daha ifade edeyim, parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bizim görevimiz budur."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri...