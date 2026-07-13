Park kavgasında tüfekle vurdu: 72 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Olay, 11 Temmuz gecesi Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.G. (47), kullandığı aracı F.G’nin (72) evine giden yol üzerine park etti.

Bu nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G’yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.G. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.