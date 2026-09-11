Pehlivanlara desteği gündem olmuştu: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir sessizliğini bozdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Kaş'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, buradaki konuşmasında Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanları alınlarından öpmesiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

"YAĞLI GÜREŞ TÜRKLÜĞÜN GELENEĞİDİR"

Başkan Vekili Özdemir ata sporu güreşin bin senelik bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun ellerine ayaklarına kınalar yaktı abdestini alıp namazını kılarak çıktığı o er meydanına" dedi.

Güreş sporunun büyük bir emek ve mücadele gerektirdiğini belirten Özdemir, böylesi bir çaba harcayan güreşçilerin de takdir edilmeyi beklediğini ve bunu da hak ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"ATA SPORUNA DUYDUĞUM SAYGIYLA YAPIYORUM"

"Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar. Biz bunu gördük çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var. Türkiye'de böyle bir kulüp yok. Çünkü burası yörükler diyarı, pehlivanlar diyarı. Bu koltukta oturuyorsanız o geleneğe de sahip çıkmak zorundasınız. Çok şükür ki ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum. Hizmet etmemiz gereken alan neyse oraya gideriz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız."

"BÖYLE BAŞARILARDA O MERTLERİN ÇIKIP ALNINDAN ÖPÜLÜR"

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlarına desteğine yönelik konuşan Özdemir, şöyle konuştu:

"O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye'de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen. Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz.

Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı. Gençlerimiz, sporcularımızın çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler."