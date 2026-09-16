Pervin Buldan'dan 'Öcalan'a villa' açıklaması: 'Cezaevinin adeta bir parçası'

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından kamuoyunda gündeme gelen 'Öcalan’a villa yapıldı' tartışmalarına ilişkin konuştu.

Buldan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da inşa edilen villaya ilişkin “villa” nitelemesine karşı çıkarak; "Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir" dedi.

PKK terör örgütü leebaşı Abdullah Öcalan’a villa yapıldığı yönündeki tartışmalar sürerken, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan konuya ilişkin Medyascope'tan Ferit Aslan'a açıklamalarda bulundu.

BULDAN: VİLLA BENZETMESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik yürütülen süreçlerde rol alan Buldan, İmralı’da yapılan yeni yapının kamuoyunda “villa” olarak nitelendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KONUT OLARAK İNŞA EDİLDİ"

Buldan, iki gün önce DEM Parti İmralı heyeti olarak İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştüklerini belirterek, söz konusu yapının cezaevi yerleşkesi içerisinde, uygun çalışma koşullarına sahip bir konut olduğunu ifade etti.

"HATTA DENİLEBİLİR Kİ CEZAEVİNİN ADETA BİR PARÇASIDIR YENİ YAPI"

Yapının temel amacının Öcalan’ın süreci daha rahat yürütebilmesi ve çatışmasızlık sürecinin sağlanmasına yönelik görüşmeleri uygun koşullarda gerçekleştirebilmesi olduğunu belirten Buldan, “Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Silahsızlanma ve siyasallaşma bir süreç işidir. Bunun için Öcalan’ın devrede olması gerekir. Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetlice bir değerlendirmedir" dedi.

Buldan, Öcalan’ın henüz söz konusu yapıya taşınmadığını da belirterek, “Sayın Öcalan hala oraya taşınmış değil çünkü o mekanda bir çalışma ekibine ihtiyaç duyuyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

“Öcalan’a villa” tartışması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı’daki yeni yapıya ilişkin açıklamalarının ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.