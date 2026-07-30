Peş peşe istifalar gelirken bir Edirne Milletvekili Ediz Ün CHP'ye döndü

'Mutlak butlan' kararı sonrası Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen CHP'de istifa depremi sürüyor. Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, bu istifalar sürerken CHP'ye bir milletvekilinin katıldığını öne sürdü. Meclis'te 44 vekili kalan CHP'nin bu katılım gerçekleşirse sayısı 45'ye yükselmiş olacak.

Yarkadaş'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Geride bıraktığımız yıl CHP’den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün yeniden CHP saflarına katıldı. “Aracıyla kaçak sigara taşıdığı” gerekçesiyle suçlanan Ediz Ün CHP’den istifa etmiş “Partimin yıpratılmasına izin vermeyecek ve aklanarak döneceğim” demişti. @tv100 için az önce konuştuğum Ediz Ün, “Halkımıza söz verdiğim gibi yeniden partime döndüm. Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı. Yanımda çalışan kişi bundan dolayı ceza aldı. Yargı süreci tamamlandı ve nihayet partime döndüm. Çok mutluyum” dedi."

ÜN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Ediz Ün, 2024 yılında “Aracıyla kaçak sigara taşıdığı” iddiasıyla suçlanmış ve Özgür Özel'in Genel Başkanlığı'nda soruşturma nedeniyle istifasını duyurmuştu.