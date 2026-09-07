'Peter Pan' isimli tekneyle yurt dışına kaçmak istediler: 9 FETÖ şüphelisi, 2 çocuk ve kaptan yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

Zanlıların Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan teknede, 9 şüpheli ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, FETÖ dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili de adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında ise "terör örgütüne yardım etme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edildi.