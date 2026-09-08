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PKK yöneticisi Karasu'nun hedefinde 'Alevi Aydınlar Bildirgesi' var: 'Kim yönlendirdi bunları?'

PKK yöneticisi Karasu'nun hedefinde 'Alevi Aydınlar Bildirgesi' var: 'Kim yönlendirdi bunları?'

8.09.2026 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PKK yöneticisi Karasu'nun hedefinde 'Alevi Aydınlar Bildirgesi' var: 'Kim yönlendirdi bunları?'

Terör örgütü PKK'nin yöneticilerinden Mustafa Karasu, 53 ismin yayımladığı “Alevi Aydınlar Bildirgesi" için "Kim yönlendirdi bunları? Sürece karşı sabotaj" ifadelerini kullandı.

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İktidarın “Terörsüz Türkiye” adı altında yürüttüğü süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerdiği iddia edilen “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” benzetmesi tepkilere yol açmış, bu öneriye karşı 53 isim “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı. Bildirge DEM Parti'de rahatsızlığa yol açarken terör örgütü PKK yöneticileri de kızgınlıklarını dile getirmeye devam ediyor.  

Terör örgütü PKK'nin yöneticilerinden Mustafa Karasu, bildirge için "sabotaj" iddiasında bulundu.

Karasu, terör örgütüne yakın yayın organında yaptığı açıklamada "Bu süreç yürürken, bu süreci halkımız desteklerken, Türk halkı ve Türkiye'de de önemli bir destek bulurken, bazı Alevilerin içinde, HDP'den milletvekili olmuş isimler de var, gerçekten onların da içinde olması bizi şaşırttı. Bu süreçte bunu yapmaları manidar. Ne amaçlıyorlar? Kim yönlendirdi bunları? Yani bir nevi sürece karşı sabotaj" dedi. 

"Onların bildirileri suya yazılmış yazı gibidir" diyen Karasu, "Çünkü Alevi kurumlarının benim bildiğim temsilcilerinin hiçbirisi o bildiriyi sahiplenmedi. Arkasında kim var bilemiyorum yani. İYİ Parti diyeceğim, sanmıyorum İYİ Parti değil ama geçmişten beri böyle nasıl kendilerine ulusalcı diyen bazı çevreler, zaten hep onlar böyle kaşıyorlar, kışkırtıyorlar" diye konuştu. 

DEM Parti'den yapılan açıklamada da 'Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ittifakı' önerisine ilişkin "Öcalan’ın bu bağlamda bir değerlendirmesi bulunmamaktadır" denilmiş ve "Alevilerin sürecin karşısında gösterilmeye çalışılması kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı. 

 

İlgili Konular: #PKK/KCK #Mustafa Karasu

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