'PKK’ye eleman topluyor' iddiası: Üsküdar'da gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

05 Nisan 2022 Salı, 10:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında teşhis ve ifade bulunan M.B.D.(46) adlı öğretmenin, Hakkari’de bir okulda aktif olarak görev yaptığı ve çalıştığı okulda terör örgütü PKK'nin kırsal kadrosuna çok sayıda eleman topladığı tespit edildi.

Yapılan istihbarat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, M.B.D.’nin Üsküdar’da bir evde kaldığını belirledi. Zanlının yakalanması için 31 Mart’ta Üsküdar’daki eve baskın düzenlendi. Operasyon M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan ifade işlemlerinin ardından zanlı 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.

Örgüte eleman toplayan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”neden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



