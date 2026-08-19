Plajda 'tesettürlü kadınları görüntüleyip hakaret ettiler' iddiası: O 2 kişi için soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’te halk plajında 2 kişinin sosyal medya paylaştığı görüntülerde, tesettürlü kadınları görüntüleyerek giyim tercihleri üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullandıkları iddiası üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, görüntülerde kullanılan ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

YURTDIŞINA ÇIKTIKTAN SONRA PAYLAŞMIŞLAR

Polis ekipleri, görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabının Mustafa B. adına olduğu, paylaşımı yapan kişinin ise Emre B. olduğu tespit edildi.

Paylaşımı 14 Ağustos’ta çıktıkları yurt dışından yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.