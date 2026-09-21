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Protestoculara ‘vatan haini’ demişti: Abdulkadir Özkan, 'Terörsüz Türkiye'nin de kitabını basmış

Protestoculara ‘vatan haini’ demişti: Abdulkadir Özkan, 'Terörsüz Türkiye'nin de kitabını basmış

21.09.2026 11:53:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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Protestoculara ‘vatan haini’ demişti: Abdulkadir Özkan, 'Terörsüz Türkiye'nin de kitabını basmış

19 Mart İBB operasyonu sonrası protestoculara “Vatan haini” diyen, dün ise 'fon' kriziyle ilgili yapılan operasyon da gözaltına alınan Abdulkadir Özkan’a ilişkin bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

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Fon piyasasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Özkan, boykot yapanlara 'vatan haini' demesiyle de gündeme gelmişti.

Özkan’ın sahibi olduğu Kopernik Yayınevinin de Haziran 2026’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “Terörsüz Türkiye ve Demokrasi Hukuku” adlı kitabını yayınladığı ortaya çıktı. 

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NE OLMUŞTU?

19 Mart 2025’te İBB’ye yönelik operasyonların ardından kitlesel protestolar başlamış, Özkan, protestoculara yönelik “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır! Vatan hainliğidir” paylaşımında bulunmuştu. Paylaşımın ardından Özkan’a ait olan DBL Entertainment’e kitlelerce boykot uygulanmış, şirketin organize ettiği konserler iptal olmuştu.

Yaşananlar sonrası açıklama yapan Özkan "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım" ifadelerini kullanmıştı.

'FON' KRİZİNDE GÖZALTINA ALINANLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Dün de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #Tera Yatırım Bankası #Abdulkadir Özkan

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