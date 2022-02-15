'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk, yaşananları anlattı

15 Şubat 2022 Salı, 16:36

Zonguldak'ta geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda, hastanede pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A. polis merkezine giderek "Teslim oluyorum, oğlumu öldürdüm" diyerek teslim oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Miyesser Mahallesi mevkisinde 16 yaşındaki A.A'yı evine gitmeye çalışırken buldu. Çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A. tedavi altına alındı.

Sorgusunda oğlunu öldürmek amacıyla boş bir alana getirdiğini anlatan Yusuf A, olay gününden bir gün önce "kendisini Allah'a adamak" için kravat ile intihar girişiminde bulunduğunu, kravatın kopması üzerine olayı gerçekleştiremediğini anlattı.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Olay günü sabahı ise uyandığında oğlu A.A'yı "Allah'a adak olarak adaması ve öldürmesi gerektiği talimatını aldığını" bunun üzerine de oğluna Filyos'a su doldurmaya gitmeyi teklif ettiğini söyledi. Araçta giderken oğluna "Teslimiyetini göster" deyince A.A'nın da bu teklifi kabul ettiğini öne sürüp daha sonra aracı yol kenarına park ettiğini belirten Yusuf A. boynuna bıçak darbeleriyle vurduğu oğlunun yere yığıldığını, bunun üzerine üstünü montla örttükten sonra öldüğünü sanıp "Allah'a olan adağını tamamladığını" düşünerek olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Yusuf A., yaptıklarından pişman olmadığını dile getirdi.

Olay sonrası tutuklanan Yusuf A. bir süreliğine Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altına alındı.

O ANLARI ANLATTI

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, babası ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlatan A.A'nın; son dönemlerde babasının bazı değişik tavırları olduğunu ve "onu kırmamak için ona inandığını" söylediği yer aldı. Babasının kendisine "Oğlum ben bir hiçim, her şey Allah'tan. Benim bıçağım seni kesmez, bana inanıyorsun değil mi?" dediğini ve bunun üzerine araçtan inerek komutlarına uyduğunu söyleyen A.A, "babasına güvendiğini ancak bir anda ensesini kestiğini gözleri kararınca yaralandığını anladığını" anlattı. Babası Yusuf A'nın olay yerinden ayrıldıktan sonra gücünü toplayarak yerden kalkarak evine gitmeye çalıştığını söyleyen A.A, polis olay sonrası polis ekiplerinin kendisini bulması üzerine hastaneye kaldırıldığını söyledi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yusuf A'nın eşi Semra A. ise "eşinde birtakım değişiklikler olduğunu, garip söylemleri bulunduğunu ve oğlu ile eşi arasında geçen olaydan dolayı şikayetçi olmadığını" söyledi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu ise hazırladığı raporda yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan duruma neden olduğuna yer verdi. İddianamede, tasarlayarak altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen Yusuf A'nın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması sürüyor. Zanlının Adli Tıp Kurumunca yapılan muayenesinde herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını idrak etme, herhangi bir akli arızanın içinde olduğunu gösterir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı ifade edildi. Sanığın işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy çokluğu ile beyan edildi.