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Rapçi Fuat Ergin, Deniz Göktaş'ın yazdığı rap şarkısını seslendirdi: 'Çıktığında birlikte söyleyeceğiz kardeşim...'

Rapçi Fuat Ergin, Deniz Göktaş'ın yazdığı rap şarkısını seslendirdi: 'Çıktığında birlikte söyleyeceğiz kardeşim...'

27.09.2026 16:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rapçi Fuat Ergin, Deniz Göktaş'ın yazdığı rap şarkısını seslendirdi: 'Çıktığında birlikte söyleyeceğiz kardeşim...'

Ünlü rapçi Fuat Ergin, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın cezaevinden yazdığı rap şarkısını söyledi. X hesabından şarkıyı seslendirdiği anları paylaşan Ergin, "Çıktığında birlikte söyleyeceğiz kardeşim yazmaya devam. Rap'imizi çalamazlar…" dedi.
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"Ölü Deniz" adlı gösterisi gerekçe gösterilerek tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın yargılanmasına yarın başlanıyor.

3 suçlamayla yargılanan Göktaş için 12 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor. Genç komedyen, yarınki duruşma öncesi yeni bir mesaj paylaştı.

DURUŞMA ÖNCESİ GÖKTAŞ'TAN YENİ MESAJ

Göktaş, X hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar,

Yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var.

88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?

İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş.

Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

“Müziksiz yaşayamam” tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2’yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran’da Ölmek Zor çaldığında TV’yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel’i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz.

Favorilerim: 

Eypio & Sibel Can – Kıyamam 

Mabel Matiz – Umrumdışı

Hücremde Mabel Matiz’in “Ben büyüttüm boy boy” dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti.

Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9’da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: “Ekmek ve poğaçaaaa”

(Fuat Ergin tarzı bir flow’la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n’olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."

GÖKTAŞ'IN YAZDIĞI ŞARKIYI, FUAT ERGİN SESLENDİRDİ

Deniz Göktaş'ın mesajında yer verdiği rap şarkısı sözlerini, ünlü rapçi Fuat Ergin seslendirdi.

X hesabından şarkıyı seslendirdiği anları paylaşan Ergin, "Çıktığında birlikte söyleyeceğiz kardeşim yazmaya devam. Rap'imizi çalamazlar…" dedi.

İşte Fuat Ergin'in o videosu...

İlgili Konular: #Rap #Fuat Ergin #Deniz Göktaş

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