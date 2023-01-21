Rektör Bedriye Tunçsiper'in Atatürk korkusu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:32

AKP’den Balıkesir milletvekilliği için aday adayı olduktan sonra geçen yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in kurum içinde yaptığı mobbing, hukuksuz uygulamaları ve yolsuzlukları nedeniyle akademik ve idari personel rapor hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.

Bazı iddiaların CİMER’e de yansıdığı olayların 61 maddede sıralandığı raporda, rektörün eşi ve AKP’li bir siyasetçinin tezsiz yüksek lisans yaptırdığı, üniversiteye atanan araştırma görevlilerine “Rektöre hediye almak için 500 ile 800 TL vermesi gerekmektedir” diyerek baskı kurulduğuna yer verildi. En çarpıcı iddia ise üniversite birincisinin konuşma metninin mezuniyet komisyonunda sansürlenerek “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma” ifadesi rektör tarafından çıkarıldığı ve Tunçsiper’in “Bu ifade kullanılırsa benim rektörlüğüm gider” dediği iddia edildi.

2017’DE ATANDI

Balıkesir Üniversitesi’nde üç kez rektörlük seçimlerine katılan ancak atanmayan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 2011’de yapılan seçimlerde Balıkesir milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday gösterilmeyen ve görevine geri dönen Tunçsiper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21.01.2017 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

61 MADDELİK ŞİKÂYET

CİMER’e ve Milli Eğitim Bakanlığı’na defalarca şikâyet edilmesine rağmen bir sonuç alamayan üniversite çalışanları yaşadıklarını WhatsApp görüntüleri, yazışmalar ve fotoğraflarla belgeleyerek 61 maddede tek tek sıraladı.

Rektörün eşinin Balıkesir’de sahibi olduğu sigorta acentesinden araçların kaskosunun kendi şirketlerinden yapılması için arandığı, çalışanların telefon numaralarını ise rektörlük tarafından verildiği iddia edildi.

DERSE GİRMEDEN UZMAN

Üniversitedeki bir tezsiz yüksek lisans programına rektörün eşi ve AKP’li bir yöneticinin de kayıt yaptırarak öğrenci olduğu belirtildi. Rektör tarafından öğretim üyeleri aranarak kendilerine kolaylık sağlanması söylenirken iki dönem bir derse bile katılmayan rektörün eşi ve AKP’li yakını neredeyse tüm derslerden AA notu alarak “Bilim Uzmanı” unvanı aldığı iddia edildi.

ADAY GÖSTERİLMEDİ, ERDOĞAN ÖDÜLLENDİRDİ



Balıkesir Üniversitesi’nde üç kez rektörlük seçimlerine katılan ancak atanmayan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 2011’de yapılan seçimlerde Balıkesir milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Aday gösterilmeyen ve görevine geri dönün Tunçsiper, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21.01.2017 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.