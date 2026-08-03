Resmi açıklama geldi: YENİ Parti'ye ne kadar bağış yapıldı?

YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partiye yapılan bağışları ve kaç bağışçının olduğunu açıkladı.

Ceylan şu bilgileri verdi:

"Değerli Vatandaşlarımız;

YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz.

Yol cümleden uludur.

Yolumuz halkın yoludur!

Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.

http://yeni-parti.org.tr/bagis/"