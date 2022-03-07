'Restorana başörtülü kadınlar alınmadı' iddiası: Başsavcılık harekete geçti

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:09

Beşiktaş Bebek'te bir restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki kadını tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı. Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yargı harekete geçti. Kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 'nefret ve ayrımcılık' suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında restoran yetkililerin önümüzdeki günlerde ifadeleri alınacağı belirtiliyor.