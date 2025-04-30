'Rezidanstaki lüks araçlar' iddiasından ne çıktı? 'Yarısı Cumhur İttifakı bünyesindeki bir vekilin'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında görüntülenen lüks araçlar İBB ile ilişkilendirilmişti.

İktidara yakın medya organları tarafından yayınlanan haberde, soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye ait olduğu öne sürülen milyonluk araçlara el konulduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia hem MASAK raporu hem de bugün ortaya çıkan yeni bilgilerle çürütüldü.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kapki’ye ait olduğu öne sürülen lüks arabaların yarısının Cumhur İttifakı bünyesinde olan bir vekile ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) konuyla ilgili hazırladığı resmi rapor, bu araçların Kapki’ye ait olmadığını ortaya koydu. Raporda, Kapki’nin ne şahsı ne de şirketleri adına herhangi bir araç kaydının bulunmadığı, sadece BVA Reklam ve Danışmanlık A.Ş. adına toplam 15 aracın kayıtlı olduğu belirtildi.

Habere göre, el konulduğu ve suç örgütüyle ilişkilendirildiği öne sürülen araçlardan bir kısmı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal adına kayıtlı. Araçların bulunduğu ve görüntülerin çekildiği alan ise Nişantaşı Üniversitesi’nin otoparkı olduğu tespit edildi. Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu ve sahibinin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal olduğu biliniyor.

MASAK RAPORU: KAPKI’NİN ÜZERİNE KAYITLI ARAÇ YOK

Söz konusu araçların Kapki’ye ait olmadığını belgeleyen MASAK raporunda şu ifadeye yer verilmişti:

“GİB ve TAKBİS kayıtlarında yapılan araştırmalarda şirketin adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz kaydına rastlanmazken, 15 adet taşıt kaydı bulunduğu bilgisine rastlanmıştır.”

Listede yer alan taşıtlar arasında Mercedes S 580 Maybach, Audi A8 L 55 TFSI Quattro, Renault Megane, Skoda Kamiq, Nissan Qashqai ve 8 adet Fiat Egea gibi araçlar bulunuyor. Tüm bu taşıtların şirket adına tescil edildiği; Murat Kapki’nin şahsına ait hiçbir araç kaydının bulunmadığı belgelenmiş durumda.















