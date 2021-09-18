ROKETSAN ihalesindeki FETÖ şüphesi Meclis gündeminde

18 Eylül 2021 Cumartesi, 10:19

Gazetemizde yayınlanan "Stratejik savunma kuruluşu ROKETSAN'ın ihalesi FETÖ ile ilişkili Kaya Tur'a verildi" başlıklı haberle ortaya çıkan skandal Meclis gündemine taşındı.

Türkiye’nin kritik savunma kurumlarından ROKETSAN’ın personel ulaşım hizmetinin, MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkili” olarak kayıtlara geçen ve 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” ihale dışı bıraktığı şirkete verildiği ortaya çıkmıştı.

Şirketin ihale dışı bırakılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 18 Şubat 2017 tarihli yazıda, “Kaya Seyahat Turizm hakkında yapılan inceleme neticesinde, terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu birimlerden gelen yazı ile tespit edildiğinden ihale komisyonumuz kararı ile ihale dışı bırakılmıştır” ifadeleri yer almıştı.

MASAK raporlarında “FETÖ ilişkisi olduğu” belirtildiği ve şirketin sahiplerinin, FETÖ ile ilişkisi tespit edilen Şen-Dem Turizm adlı bir başka şirketin kurucuları ile de akraba ilişkisinde olduğu belirlenen şirkete ilişkin, Kamu İhale Kurumu’nun 4 Ocak 2017 tarihli ve 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında; “Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19 milyon 9 bin 885 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673 bin 689.50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu şirketin daha önce birçok kamu kurumundan ihale almaya çalıştığı ancak yine FETÖ ilişkisi nedeniyle reddedildiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün `terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle` ihale dışı bıraktığı bir şirketin Türkiye’nin kritik savunma kurumlarından ROKETSAN’ın ihalesine katılabilmesi büyük bir skandal. MASAK raporları ile `terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu` belirtilen şirketlerin böylesine önemli ve stratejik savunma kurumlarının ihalesine katılabilmesi basit bir hatanın ötesinde anlam taşıyor. Söz konusu şirket hakkında ROKETSAN’ın personel ulaşım ihalesine katılmadan önce gerekli inceleme yapıldıysa ihaleye katılmasına nasıl izin verilmiştir? Gerekli inceleme yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir? gibi soruların cevaplanması gerekiyor. FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu yoksa son dönemde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan `FETÖ Borsası, FETÖ’ye yakın kişilerin korunup kollanması, U dönüşü, yeniden anlaşma, barışma` diye kamuoyunda adlandırılan durum birlikte düşünüldüğünde yapılan bu işlem söz konusu sürece katkı sunma anlamı mı taşıyor” ifadelerini kullandı..

FUAT OKTAY'A SORULAR

CHP’li Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a konuyla ilgili olarak şu soruları yöneltti:

1-2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” ihale dışı bıraktığı Kaya Seyahat Turizm Şirketi Türkiye’nin kritik savunma kurumlarından ROKETSAN’ın personel ulaşım ihalesine nasıl katılmıştır?

2-Söz konusu şirket hakkında ROKETSAN’ın personel ulaşım ihalesine katılmadan önce gerekli inceleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa ihaleye katılmasına nasıl izin verilmiştir? Gerekli inceleme yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir?

3-Söz konusu duruma neden olan kimdir, kimlerdir? Haklarında hangi işlemler yapılmıştır ya da yapılacaktır?

4-MASAK raporları ile, “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu” belirtilen şirketler böylesine önemli ve stratejik savunma kurumlarının ihalesine nasıl katılabilmektedir?

5-Benzer şekilde MASAK raporları ile, “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu” gerekçesiyle kamu kurumlarının ihalesine katılamayan şirketler, savunma sanayinden nasıl ihale alabilmektedir?

6-MASAK raporları ile, “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu” belirtilen şirketlerin ASELSAN, TAİ-TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ AŞ, HAVELSAN gibi diğer savunma şirketlerinde aldığı başka ihaleler bulunuyor mu?

7-FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen şirketlerin ihale alabilmeleri için bir yerden talimat mı verilmiştir? Bu konuda bir araştırma bulunmakta mıdır?

8-Son dönemde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan “FETÖ Borsası, FETÖ’ye yakın kişilerin korunup kollanması, U dönüşü, yeniden anlaşma, barışma” diye kamuoyunda adlandırılan durum birlikte düşünüldüğünde yapılan bu işlemin söz konusu sürece katkı sunma anlamı mı bulunmaktadır?