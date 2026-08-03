Rozetini Erdoğan takmıştı: AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan 'Vira Bismillah' paylaşımı

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından "Vira Bismillah" paylaşımı yaptı.

Çerkez paylaşımında, kendisine rozet takan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı'ya teşekkür ederek şunlara yer verdi:

"Vira Bismillah…

40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum.

Çekmeköy’ümüz için bekleyen projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımı da Çekmeköy ilçemizde trafik ve ulaşım sorununu büyük ölçüde hafifletecek “Yeşil Yol Projesi “ olacak.

Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm komşularımıza teşekkür ediyorum."