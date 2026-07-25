Cumhuriyet Gazetesi Logo
RTÜK, Şara için devrede: SZC yayını için inceleme başlatıldı

RTÜK, Şara için devrede: SZC yayını için inceleme başlatıldı

25.07.2026 10:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
RTÜK, Şara için devrede: SZC yayını için inceleme başlatıldı

RTÜK, Sözcü TV'de Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara'ya yönelik "asılsız ithamlar" kullanıldığı gerekçesiyle inceleme başlattı. RTÜK, söz konusu ifadelerin "Türkiye'nin dış politika vizyonu ve diplomatik doktriniyle bağdaşmadığını" savundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sözcü TV’de gazeteci Serap Belovacıklı, sunuculuğunu yaptığı ‘Haber Saati’ programında Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara için “Burası El Nusra’cıya kravat taktığınızda, cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor” ve “Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız” dedi.

RTÜK bu ifadeler üzerine inceleme başlattı. RTÜK açıklamasında, söz konusu açıklamanın "Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu ve diplomatik doktriniyle bağdaşmadığı" ileri sürüldü.

RTÜK’ün açıklaması şöyle:

“Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye’nin meşru Devlet Başkanı’na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır.

Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #RTÜK #HTŞ #Ahmed Hüseyin eş-Şara

İlgili Haberler

ABD ve İsrail saldırırken... HTŞ yönetiminden İran’a kınama geldi!
ABD ve İsrail saldırırken... HTŞ yönetiminden İran’a kınama geldi! ABD desteğiyle İran’a başlattığı saldırı sürerken İran da bölgedeki ABD üslerini ve İsrail’i hedef aldı. Suriye'deki HTŞ yönetimi ise İran'ı kınayan bir açıklamada bulundu.
Selefi HTŞ ile ilişkilerini arttıran İsmailağa cemaati ihvancı HAMAS’la da dirsek temasına geçti
Selefi HTŞ ile ilişkilerini arttıran İsmailağa cemaati ihvancı HAMAS’la da dirsek temasına geçti Selefi-cihatçı HTŞ ile iletişimini sürdüren İsmailağa; ihvancı örgüt HAMAS’la da dirsek temasına geçti. Cemaat, İstanbul’da “Ümmet Birliği ve İslam Kardeşliği” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansa HAMAS yetkilisi Usame Hamdan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Karadaği ile Hizbullah terör örgütünün medrese yapılanması İttihaldululema katıldı. Konferansta Müslümanların kültürel bir anayasa çerçevesinde cihada yönlendirilmesi konuşuldu.
HTŞ lideri Colani ile İbrahim Kalın bir araya geldi
HTŞ lideri Colani ile İbrahim Kalın bir araya geldi El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), Şam'daki Halk Sarayı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.