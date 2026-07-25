RTÜK, Şara için devrede: SZC yayını için inceleme başlatıldı

Sözcü TV’de gazeteci Serap Belovacıklı, sunuculuğunu yaptığı ‘Haber Saati’ programında Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara için “Burası El Nusra’cıya kravat taktığınızda, cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor” ve “Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız” dedi.

RTÜK bu ifadeler üzerine inceleme başlattı. RTÜK açıklamasında, söz konusu açıklamanın "Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu ve diplomatik doktriniyle bağdaşmadığı" ileri sürüldü.

RTÜK’ün açıklaması şöyle:

“Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye’nin meşru Devlet Başkanı’na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır.

Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."